Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों के राजकुमार के अलावा शिक्षा, एकाग्रता, तर्क-वितर्क, व्यापार, बुद्धि आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर इन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। बता दें कि बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्लिक स्तर में देखने को मिलता है। ऐसे ही अगस्त के अंत में बुध पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इस दौरान बुध सिंह राशि में सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे। जहां पर बुधादित्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाने से किन राशियों को मिल सकता है लाभ…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध 29 अगस्त 2026, शनिवार को 12:58 पी एम बजे पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और इस नक्षत्र में बुध 5 सितंबर 2026 तक रहने वाले हैं।इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 11वां नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र और राशि सिंह है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य है, जो इस समय इसी राशि में विराजमान है।

वृषभ राशि पर बुध के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि की कुंडली के चौथे भाव में बुध पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करके संचरण करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। चौथा भाव माता, घर, भूमि, वाहन, संपत्ति, सुख, शिक्षा, मानसिक शांति, मातृभूमि और घरेलू जीवन का माना जाता है। ऐसे में बुध के चौथे भाव में होने से माता का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही नया घर, वाहन, संपत्ति खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। छात्रों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। उच्च शिक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से चला आ रहा मानसिक तनाव भी कम हो सकता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन भी अच्छा जा सकता है।

सिंह राशि पर बुध के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Leo Zodiac)

इस राशि के लग्न भाव में बुध पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करके रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए भी बुध का गोचर अत्यंत शुभ हो सकता है। शुक्र इस राशि के तीसरे और दशम भाव के स्वामी है। ऐसे में बुध के शुक्र के नक्षत्र में आने से इस राशि के जातकों के आत्म विश्वास और पराक्रम में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। छोटे भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। इसके साथ ही पिता का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। लंबे समय से रुका काम पूरा हो सकता है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी जाने वाली है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल अब मिल सकता है। ऐसे में इंक्रीमेंट, पदोन्नति के साथ-साथ वेतनवृद्धि के योग बन रहे हैं। लव लाइफ भी अच्छी जाने वाली है।

तुला राशि पर बुध के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाने का असर (Libra Zodiac)

बुध का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाना तुला राशि के जातकों को भी की क्षेत्रों में सकारात्मक असर डाल सकता है। बुध पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करके इस राशि के ग्यारहवें भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है। नई नौकरी के कई योग बन रहे हैं। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है।

आय के नए स्त्रोत खुलने के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। व्यापार, लेख, कला और बुद्धि से संबंधित कार्यों में आपको अपार सफलता हासिल हो सकती है। भौतिक सुखों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। नए लोगों से मुलाकात होने के साथ पुराने मित्रों के साथ अच्छा समय बीता सकते हैं। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के बल में कई क्षेत्रों में सफल होने के साथ-साथ लोगों के जीवन में असर देखने को मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।