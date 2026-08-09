Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 22 अगस्त 2026 को बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार, शिक्षा, लेखन, तकनीक और वित्त का कारक ग्रह माना जाता है। सिंह राशि में बुध के प्रवेश से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर सिंह, तुला, वृश्चिक और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान नए अवसर मिलने, रुके हुए कार्यों में गति आने और निर्णय क्षमता बेहतर होने के योग बन सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह 22 अगस्त को शाम 7 बजकर 22 मिनट पर सिंह राशि में गोचर करेंगे। साथ ही वह 7 सितंबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। बुध के सिंह राशि में आने से बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल और निर्णय क्षमता में सुधार देखने को मिल सकता है। व्यापारिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं और कई लोगों को नए प्रोजेक्ट, साझेदारी या निवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय से पहले अपनी व्यक्तिगत कुंडली और ग्रह स्थिति का भी विचार करना उचित रहेगा।

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बुध गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

बुध का गोचर सिंह राशि के जातकों के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत कर सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कारोबारियों को नए ग्राहक और बेहतर लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। निवेश और आर्थिक योजनाओं में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी।

बुध गोचर का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आय और लाभ के नए स्रोत खोल सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को किसी बड़े सौदे का लाभ मिल सकता है।

बुध गोचर का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के करियर में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने के योग हैं।

बुध गोचर का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के स्वामी बुध ही हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है। संचार, मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा, लेखन और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है और आय में बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं। छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।