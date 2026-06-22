Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है, जो करीब 15 दिन बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, लेखन, गणित, व्यापार और संचार के कारक माना जाता हैं। इसकी स्थिति में बदलाव का असर सबसे ज्यादा हमारी सोचने, समझने और बोलने की क्षमता पर देखने को मिलता है। बुध जल्द ही कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे वह गुरु और बुध के साथ युति भी करने वाले हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के कर्क राशि में जाने से 12 राशियों पर प्रभाव…

बता दें कि बुध 22 जून 2026 को दोपहर 3:09 बजे मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। इस बार का बुध गोचर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि कर्क राशि में पहले से ही उच्च के गुरु बृहस्पति और शुक्र विराजमान हैं। ऐसे में वह शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण, तीनों ग्रहों की युति से त्रिग्रही और गुरु-बुध की युति हो रही है। बुध इस राशि में 7 जुलाई तक रहने वाले हैं। इसके बाद पुन: अपनी राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान बुध 29 जून 2026 को रात्रि 11:06 बजे कर्क राशि में वक्री होंगे और इसी चाल में चलते हुए 7 जुलाई 2026 को प्रातः लगभग 10:53 बजे पुनः मिथुन राशि में लौट आएंगे।

बुध का कर्क राशि में जाना क्यों है महत्वपूर्ण?

बुध का कर्क राशि में जाकर शुक्र और गुरु के साथ संयोग करना अत्यंत शुभ माना जा रहा है। जहां बुध को बुद्धि के कारक और धन-वैभव, प्रेम के स्वामी शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। ऐसे में इसका प्रभाव सबसे अधिक बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार, संबंधों और सामाजिक प्रतिष्ठा पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कर्क चंद्रमा की राशि हैं और चंद्रमा बुध को मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा के प्रति शत्रु भाव रखते हैं। इसलिए कर्क में बुध अपनी पूर्ण तर्कशक्ति के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे और निर्णयों में भावनाओं का प्रभाव अधिक रहेगा। हालांकि उच्च के गुरु का साथ इस कमी को संतुलित करेगा और बुद्धि को विवेक का सहारा देगा।

बुध के कर्क राशि में आने से मेष राशि पर असर (Aries Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के चौथे भाव में बुध का गोचर होगा। इस भाव को माता, गृह, वाहन और सुख का भाव माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा जाने वाला है। आप अपनी बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल के बल पर करियर में उछाल मार सकते हैं। घर वालों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। भूमि, भवन और घरेलू उत्पादों से जुड़े व्यवसाय में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। संपत्ति, भूमि से संबंधित चीजों से अच्छा लाभ मिल सकता है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

बुध के कर्क राशि में आने से वृषभ राशि पर असर (Taurus Zodiac)

आपकी गोचर कुंडली के तृतीय भाव में बुध का गोचर होगा। ऐसे में भाई-बहन के साथ अच्छा समय बीत सकता है। लेखन,स पत्रकारिता, साहित्य सहित अन्य रचनात्मक कार्यों से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। यात्रा करते समय सावधानी बरतें। इसके साथ ही वाणी पर संयम रखें।

बुध के कर्क राशि में आने से मिथुन राशि पर असर (Gemini Zodiac)

बुध का गोचर द्वितीय भाव में रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से रुका पैसा मिल सकता है। अतिरिक्त आय के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को बड़े सौदे और नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। वाणी में आकर्षण बढ़ेगा। निवेश करने से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है।

बुध के कर्क राशि में आने से कर्क राशि पर असर (Cancer Zodiac)

बुध का गोचर आपकी राशि के लग्न भाव में हो रहा है। जहां पर त्रिग्रही योग का निर्माण गो रहा है। ऐसे में आपके व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और आकर्षण में बढ़ोतरी हो सकती है। दांपत्य जीवन अच्छा जा सकता है। साझेदारी में किए जा रहे बिजनेस में लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को इस अवधि में विशेष लाभ मिल सकता है।

बुध के कर्क राशि में आने से सिंह राशि पर असर (Leo Zodiac)

बुध का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को विदेश के माध्यम से अच्छा लाभ मिल सकता है। विदेश में नौकरी या फिर बिजनेस के अवसर मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश जा सकते हैं। हालांकि खर्चों की बढ़ोतरी हो सकती है।

बुध के कर्क राशि में आने से कन्या राशि पर असर (Virgo Zodiac)

बुध का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। ऐसे में आय के नए स्रोत खुलेंगे, पदोन्नति और वेतन वृद्धि की संभावना बनेगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। प्रभावशाली लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता और सफलता का समय रहेगा।

बुध के कर्क राशि में आने से तुला राशि पर असर (Libra Zodiac)

बुध का गोचर दशम भाव में होगा। करियर, प्रतिष्ठा और व्यवसाय के लिए यह अत्यंत शुभ समय रहेगा। पदोन्नति, सरकारी कार्यों में सफलता और निवेश से लाभ की संभावना है। हालांकि वक्री काल में करियर संबंधी बड़े निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए।

बुध के कर्क राशि में आने से वृश्चिक राशि पर असर (Scorpio Zodiac)

बुध का गोचर इस राशि के जातकों नवम भाव में होगा। भाग्य, धर्म, लंबी यात्राओं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। विदेश व्यापार और दूरस्थ संपर्कों से अवसर प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें।

बुध के कर्क राशि में आने से धनु राशि पर असर (Sagittarius Zodiac)

बुध का गोचर आपकी राशि की गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। रिसर्च, अनुसंधान, ज्योतिष, बीमा, निवेश और गुप्त विषयों से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है।

बुध के कर्क राशि में आने से मकर राशि पर असर (Capricorn Zodiac)

बुध का गोचर सप्तम भाव में होगा। विवाह, साझेदारी और व्यापार में लाभ मिलेगा। नई व्यावसायिक साझेदारियां और बड़े सौदे प्राप्त हो सकते हैं। दांपत्य जीवन में संवाद से मधुरता आएगी। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आवश्यक होगा।

बुध के कर्क राशि में आने से कुंभ राशि पर असर (Aquarius Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के बुध का गोचर षष्ठ भाव में हो रहा है। इस भाव को शत्रुओं, ऋण और रोगों से छुटकारा पा सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मुकदमों और कानूनी मामलों में दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच आवश्यक होगी।

बुध के कर्क राशि में आने से मीन राशि पर असर (Pisces Zodiac)

बुध कर्क राशि में प्रवेश करके पंचम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों से आर्थिक लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत शुभ समय रहेगा। एकाग्रता में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ परीक्षा में अच्छे फल मिल सकते है। हालांकि किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।