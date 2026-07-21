Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को नवग्रह में से काफी खास माना जाता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार के साथ बुद्धि, वाणी, तर्क, लेखन, गणित, व्यापार और संचार के कारक माना जाता हैं। ऐसे में इनकी स्थिति में बदलाव का असर वैश्विक स्तर में देखने को मिलते हैं। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव होने से जातक के सोचने, बोलने और समझने की क्षमता में असर देखने को मिलता है। बुध करीब 15 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इस समय वह मिथुन राशि में विराजमान है। वहीं अगस्त माह के आरंभ में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर पहले से ही गुरु और सूर्य विराजमान है, जिससे त्रिग्रही के साथ पांडित्य योग और बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में 12 राशियों के जीवन में काफी अधिक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के कर्क राशि में प्रवेश करने से किन राशि के जातकों को विशेष लाभकारी हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 5 अगस्त 2026, बुधवार को 07:58 पी एम बजे प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर सूर्य और गुरु के साथ करेंगे। इस राशि में 22 अगस्त तक रहने वाले हैं। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी बीच 17 अगस्त को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में 17 अगस्त तक त्रिग्रही के साथ बुधादित्य योग बना रहेगा।

बुध का कर्क राशि में जाना क्यों है महत्वपूर्ण?

बुध का कर्क राशि में जाना ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ माना जा रहा है। दरअसल, कर्क राशि में पहले से ही सूर्य और गुरु विराजमान है। ऐसे में तीनों ग्रहों की युति से त्रिग्रही, बुधादित्य से लेकर पांडित्य योग का निर्माण हो रहा है। जहां बुध को बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार, संबंधों और सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य और आत्मा, पिता, मान-सम्मान का और गुरु को ज्ञान, धर्म, भाग्य, धन, संतान और विस्तार के कारक माने जाता है। ऐसे में गुरु-बुध की युति से बना पांडित्य योग बनने से ज्ञान, बुद्धि में वृद्धि के साथ तर्क-वितर्क में काफी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।

इस योग के बनने से शिक्षा, कानून, बैंकिंग, पत्रकारिता, परामर्श आदि क्षेत्रों में काफी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये लोग जटिल से जटिल चीजों की जानकारी काफी सरल तरीके से समझने में माहिर होते हैं। इसके साथ ही कर्क चंद्रमा की राशि है और उनका बुध के साथ मित्रता का भाव है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को कई क्षेत्रों से अपार सफलता हासिल होने के योग बन रहे हैं।

बुध गोचर का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का कर्क राशि में जाना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के चौथे भाव में बुध प्रवेश करेंगे। जहां पर सूर्य और गुरु के साथ युति करेंगे। इस भाव को गृह, माता, वाहन और सुख का भाव माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये गोचर कई मायनों में खास हो सकता है। आपकी तर्क-वितर्क की शक्ति के कारण आपके काम की सराहना हो सकती है। इसके साथ ही कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाने के साथ-साथ वेतन में वृद्धि हो सकती है। संवाद कौशल के कारण करियर में अच्छी खासी उछाल आ सकती है। माता के साथ आपका अच्छा समय बीत सकता है। भूमि, भवन या फिर वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता हासिल हो सकती है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि होने के योग बन रहे हैं।

बुध गोचर का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

बुध का मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि में बुध दूसरे भाव में गुरु और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी जाने वाली है। आय में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। इसके साथ ही पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बन रही है। आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। इसके साथ ही आप भविष्य के लिए अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी मानी जा रही है। कई बड़ा सौदा, आर्डर हो सकता है। इससे आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है।

बुध गोचर का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

बुध का गोचर आपकी राशि के लग्न भाव में हो रहा है। जहां पर त्रिग्रही योग के साथ बुधादित्य और पांडित्य योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के बुद्धिमत्ता, एकाग्रता में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आ सकता है। इसके साथ ही आत्ममंथन करेंगे, जिससे आप खुद के अंदर काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। दांपत्य जीवन अच्छा जाने वाला है। साझेदारी में किया जा रहे व्यापार में आपको अच्छा लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। नई नौकरी ढूंढ रहे जातकों को इस अवधि में अच्छा ऑफर मिल सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।