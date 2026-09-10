Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार बुध को सबसे चंचल ग्रह माना जाता है। ये ग्रह बुद्धि, वाणी, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा, संचार कौशल, तर्क-वितर्क और व्यापार का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिलता है। बता दें कि बुध इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में संचरण कर रहे हैं। इसके साथ ही वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। वहीं सितंबर के मध्य में बुध नक्षत्र परिवर्तन करके चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के चंद्रमा के नक्षत्र में जाने से कुछ राशि के जातकों को मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ मानसिक शांति मिल सकती है। अपनी बौद्धिक क्षमता से कई क्षेत्रों में सफल हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के हस्त नक्षत्र में जाने से किन राशि के जातकों के लिए हो सकता है शुभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और 13 सितंबर 2026, रविवार को 10:47 ए एम बजे हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 21 सितंबर 2026, सोमवार को 10:45 पी एम बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बता दें कि आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 13वां नक्षत्र हस्त है। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा और राशि कन्या है। हस्त नक्षत्र को शुभ और काफी महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है।

मेष राशि पर बुध के हस्त नक्षत्र में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का हस्त नक्षत्र में जाना कई मायनों में खास हो सकता है। मेष राशि की गोचर कुंडली के छठे भाव में रहने वाली है। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आप अपने विरोधियों की चाल को पकड़कर उन्हें शांत कर सकते हैं। आप अपने शत्रुओं को शांत कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें, तो आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो खूब सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है।

आप बिजनेस के लिए कर्ज लेने की सोच रहे हैं, तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। आपका फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। दांपत्य जीवन भी अच्छा जाने वाला है। जीवनसाथी का स्वास्थ्य धीरे-धरे सही हो सकता है। छात्रों की बात करें, तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है।

कन्या राशि पर बुध के हस्त नक्षत्र में जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या के जातकों के लिए यह गोचर काफी अच्छा हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में बुध भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस दिन बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उसी दिन कन्या राशि में उदित होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए बुध का हस्त नक्षत्र में जाना अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। आप अपनी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता के बल पर कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। ऐसे में आप व्यापार के क्षेत्र में खूब मुनाफा कमा सकता है।

व्यापार में नया एग्रीमेंट, नई शुरुआत या फिर नए ग्राहक मिल सकते हैं। लव लाइफ भी अच्छी जाने वाली है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। हालांकि स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें।

कुंभ राशि पर बुध के हस्त नक्षत्र में जाने का असर (Aquarius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का हस्त नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के अष्टम भाव में बुध विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नई नौकरी के कई अवसर हो सकते हैं। आमतौर पर अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का होना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इस राशि में बुध के उच्च होने से वह सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। व्यापार की बात करें, तो काफी मुनाफा देखने को मिल सकता है। साझेदारी में किए जा रहे बिजनेस में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।

शिक्षा की दृष्टि से भी ये समय अच्छा जा सकता है। रिसर्च, गूढ़ विषय, ज्योतिष और मेडिकल फील्ड के छात्रों को काफी लाभ मिल सकता है। आप अपनी वाणी की गंभीरता से कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।