Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि के अलाना नक्षत्र परिवर्तन भी करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान है। वहीं 13 सितंबर को बुध नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में प्रवेश कर जाएंगे। इस नक्षत्र में बुध के आने से कुछ राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में सफलता के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। आत्मविश्वास, साहस में वृद्धि के साथ मानसिक शांति मिल सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के हस्त नक्षत्र में जाने से किन राशि के जातकों के लिए शुभ हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, व्यापार के दाता बुध 13 सितंबर 2026, रविवार को 10:47 ए एम बजे हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 21 सितंबर 2026, सोमवार को 10:45 पी एम बजे तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 13वां नक्षत्र हस्त है। इस नक्षत्र को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा और राशि कन्या है। इसके साथ ही अधिष्ठाता देवता सूर्य देव और सविता है।

मिथुन राशि पर बुध के हस्त नक्षत्र में जाने का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि की बात करें, तो आपकी गोचर कुंडली के चौथे भाव में बुध गोचर करेंगे। इसके साथ ही भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इश राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को उनके मनमुताबिक जगह पर नौकरी मिल सकती है या फिर ट्रांसफर हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र की बात करें, तो आप कोई नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। सरकारी कामों में भी सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। दांपत्य जीवन की बात करें, तो घर में खुशहाली बनी रह सकती है। परिवार के बीच प्रेम बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी बुध का हस्त नक्षत्र में जाना काफी लाभकारी हो सकता है।

कन्या राशि पर बुध के हस्त नक्षत्र में जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का हस्त नक्षत्र में जाना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये अवधि सर्वश्रेष्ठ जा सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। लग्न भाव में बुध के होने से नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा जा सकता है। नौकरी के नए अवसर मिलने के साथ आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। इसके अलावा प्रमोशन और वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई रणनीति के माध्यम से काफी धन लाभ कमा सकते हैं। व्यापार में नया एग्रीमेंट, नई शुरुआत और नया ग्राहक वर्ग जोड़ने का काम करना है। दांपत्य जीवन अच्छा जा सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ आपका अच्छा समय बीत सकता है। किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है।

मीन राशि पर बुध के हस्त नक्षत्र में जाने का असर (Pisces Zodiac)

मीन के जातकों के लिए भद्रा महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। इस राशि के सप्तम भाव में बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करके विराजमान है। इस राशि में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को लव लाइफ के मामलों में लाभ मिल सकता है। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिल सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार की बहस करने से बचना चाहिए। आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए भी अच्छा है। कार्यस्थल पर अगर आपको ऐसा काम है जहां सीधे लोगों से जुड़ना होता है और लोगों से बातचीत करनी होती है तो आपका काम अच्छा बनेगा। उच्च अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो जनता से संवाद बनाए रखिएगा। उच्च का बुध समाज में स्थापित करता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी पढ़ाई को करने के लिए अच्छा समय है।

जानें जुलाई से लेकर दिसंबर का राशिफल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।