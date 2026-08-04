Budh Gochar In Cancer 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है, जो हर 15 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। बुध के राशि परिवर्तन करने का असर जातकों की बौद्धिक क्षमता, बुद्धि, वाणी, तर्क, लेखन से लेकर व्यापार आदि में देखने को मिलती हैं। इस समय बुध मिथुन राशि में विराजमान है। वहीं 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे। जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति और सूर्य विराजमान है। ऐसे में त्रिग्रही और बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस राजयोग का निर्माण होने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इन पांच राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में…

वैदिक पंचांग के अनुसार, बुध 5 अगस्त 2026, बुधवार को 07:58 पी एम बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में 22 अगस्त तक रहने वाले हैं और फिर सिंह राशि में गोचर करेंगे।

बुध का कर्क राशि में जाना है क्यों है अत्यंत शुभ?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार के अलावा शिक्षा, तर्क-वितर्क, व्यापार, एकाग्रता, वाणी, लेखन आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में इसका चंद्रमा की राशि कर्क में जाने काफी लाभकारी हो सकता है। चंद्रमा को मन, मानसिक शांति, माता, और भावनाओं आदि का कारक मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कर्क राशि में गुरु और सूर्य के होने से कुछ राशि के जातकों के ऊपर इन चारों ग्रहों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। बुध के कर्क राशि में आने से शिक्षा, कानून, बैंकिंग, पत्रकारिता, परामर्श आदि क्षेत्रों में काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है।

वृषभ राशि पर बुध के कर्क राशि में जाने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का कर्क राशि में जाना कई मायनों में सकारात्मक असर डाल सकता है। काम के सिलसिले में अधिक मेहनत करने के साथ भागदौड़ हो सकती है। लेकिन अनुपात के साथ आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। कई क्षेत्रों में सफलता हासिल होने के साथ आय में तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपने जितनी मेहनत की है इसके अनुसार आपको लाभ मिल सकता है। प्रगति के कई अवसर मिल सकते हैं।

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मिथुन राशि पर बुध के कर्क राशि में जाने का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का कर्क राशि में जाना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके अलावा नौकरीपेशा जातकों को भी लाभ मिल सकता है। करियर में उन्नति के साथ वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। व्यक्तित्व में भी निखार आ सकता है। इसके साथ ही आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं।

कन्या राशि पर बुध के कर्क राशि में जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए बुध का गोचर अत्यंत लाभदायक हो सकता है। आय में तेजी से वृद्धि होने के साथ आर्थिक लाभ हो सकता है। करियर के क्षेत्र में भी सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

तुला राशि पर बुध के कर्क राशि में जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए बुध का यह गोचर अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों को करियर में उन्नति और सफलता के प्रबल योग देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। मान-सम्मान में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं।

मीन राशि पर बुध के कर्क राशि में जाने का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए ये अवधि कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। निर्णय क्षमता में तेजी से वृद्धि के योग बन रहे हैं। नौकरी तलाश कर रहे जातकों को कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीमेंट या अप्रेजल के भी योग बन रहे हैं। व्यापारियों को भी अच्छी खासी उन्नति मिल सकती है। बड़ी सोच और सही योजना से आगे बढ़ेंगे, तो आपको अच्छी खासी सफलता हासिल हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।