Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। इसके अलावा इसे शिक्षा, व्यापार, संचार कौशल, एकाग्रता, बुद्धि, तर्कशक्ति आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर व्यक्ति के करियर, शिक्षा,बिजनेस से लेकर आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है। वर्तमान में बुध तुला राशि में संचार कर रहे हैं। वहीं 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि के अलावा नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। दिसंबर माह के आरंभ में ही बुध विशाखा नक्षत्र से निकलकर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिल सकता है। हालांकि, कुछ राशियों के लिए ये गोचर फलदायी हो सकता है। इन राशि के जातकों को कारोबार में लाभ के साथ नौकरी में उन्नति और आर्थिक स्थिति पर सुधार हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के शनि के नक्षत्र अनुराधा में जाने से किन चार राशियों को लाभ मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 4 दिसंबर को रात 11 बजकर 19 मिनट पर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र में बुध 13 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बता दें कि अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध के शनि के नक्षत्र में जाने से कुछ क्षेत्रों में काफी बदलाव हो सकता है।

वृषभ राशि पर बुध के अनुराधा नक्षत्र में जाने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का अनुराधा नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के सप्तम भाव में बुध गोचर करेंगे। ऐसे में साझेदारी में किए जा रहे व्यापार और वैवाहिक जीवन पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नए लोगों के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा व्यापारियों को नई डील, प्रोजेक्ट या फिर साझेदारी में कारोबार करने का प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि, किसी भी नए समझौते में हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लें। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सही होने के संकेत मिल सकते हैं।

कर्क राशि पर बुध के अनुराधा नक्षत्र में जाने का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए भी बुध का अनुराधा नक्षत्र में जाना कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि के पंचम भाव में बुध का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों की रचनात्मक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आपके काम में काफी अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिल सकता है। निवेश के माध्यम से लाभ मिल सकता है। संतान से जुड़े मामलों में भी लाभ मिल सकता है।

कन्या राशि पर बुध के अनुराधा नक्षत्र में जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में बुध का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। नई नौकरी तलाश रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को उनके काम की सराहना मिल सकती है। मीडिया, लेखन, शिक्षा, मार्केटिंग आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों को लाभ मिल सकता है। कारोबारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। इसके अलावा काम के सिलसिले में कई यात्राएं कर सकते हैं। भाई-बहन के साथ अच्छा समय बीतेगा।

मकर राशि पर बुध के अनुराधा नक्षत्र में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का अनुराधा नक्षत्र में जाना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। इस राशि के एकादश भाव में बुध का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए आमदनी के कई नए जरिए खुल सकते हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। आपको नई जिम्मेदारियां, वेतन वृद्धि से लेकर प्रमोशन तक हो सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्क के माध्यम से लाभ मिल सकता है। लंबे समय से अटका हुआ काम या फिर योजना फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि, किसी भी प्रकार की आर्थिक संबंधी निर्णय जल्दबाजी में न लें।

डिस्क्लेमर- ये लेख चंद्र राशि के आधार पर सामान्य ज्योतिषीय फलादेश है। वास्तविक व्यक्ति की जन्मकुंडली में बुध की स्थिति, महादशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति प्रभाव पर निर्भर है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी ज्योतिषी, पंडित को अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं।