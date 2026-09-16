Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। इस समय बुध अपनी उच्च राशि कन्या और हस्त नक्षत्र में विराजमान है। इसी बीच 21 सितंबर को बुध नक्षत्र परिवर्तन करके चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में बुध के आने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के चित्रा नक्षत्र में जाने से किन राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 21 सितंबर को रात 10 बजकर 45 मिनट पर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर गए थे और 1 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसी बीच बुध अपनी उच्च राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर उच्च के शुक्र के साथ युति करके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है।

आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 14वें नक्षत्र चित्रा है और इस नक्षत्र के स्वामी मंगल और राशि कन्या और तुला है। ऐसे में बुध के चित्रा नक्षत्र में जाने से इस राशि के जातकों को दिलचस्प और गहरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस राशि के जातकों का कला, रचनात्मकता में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी बुद्धि और स्मरण शक्ति तेज हो सकती है।

वृषभ राशि पर बुध के चित्रा नक्षत्र में जाने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का चित्रा नक्षत्र में जाना सकारात्मक असर डाल सकता है। इस राशि में बुध पंचम और चौथे भाव में संचरण करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की बौद्धिक क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। भद्र महापुरुष और लक्ष्मी नारायण योग बनने से आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये गोचर काफी लाभकारी हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप कई उच्च अधिकारियों का साथ पा सकते हैं। व्यापारियों की बात करें, तो आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कारगर साबित हो सकती है।

दांपत्य जीवन की बात करें, तो ये समय बड़ा श्रेष्ठ माना जा रहा है। आप संतान से जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं। इससे आने वाले समय में उसके भविष्य में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकता है।

कन्या राशि पर बुध के चित्रा नक्षत्र में जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का चित्रा नक्षत्र में जाना काफी अनुकूल हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के लग्न भाव और धन भाव में संचरण करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी में काफी लाभ मिल सकता है। आपके काम की सराहना के साथ-साथ पदोन्नति और इंक्रीमेंट हो सकता है। इसके साथ ही नई नौकरी के भी अवसर दिख सकते हैं। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। बिजनेस की बात करें, तो आपको कोई सरकारी टेंडर आदि मिल सकता है। सरकारी कामों में सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ आय के कई नए स्त्रोत खुल सकते हैं। जीवनसाथी का पूरा साथ मिल सकता हैं, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं कर सकते हैं। ये लाभप्रद हो सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। आप जबरदस्त प्रदर्शन कर पाने में सफल हो सकते हैं। शनि के भाग्य भाव में होने से आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है।

वृश्चिक राशि पर बुध के चित्रा नक्षत्र में जाने का असर (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके लाभ और ग्यारहवें भाव में होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए बुध का चित्रा नक्षत्र में जाना अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फलदायी माना जा रहा है। इस राशि के जातकों के आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। धन आगमन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही बातचीत के माध्यम से काफी लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। नौकरी में इंक्रीमेंट, बकाया भुगतान या कोई अतिरिक्त लाभ मिलने का योग बन रहे हैं।

व्यापार के क्षेत्र की बात करें, तो आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं। इसके साथ ही कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से जुड़े मामले में काफी लाभ मिल सकता है। आपके लिए व्यापार में कई नए रास्ते खुल सकते हैं। वैवाहिक जीवन काफी सुखमय जाने वाला है। आपका दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है।

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यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।