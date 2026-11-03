Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को शिक्षा, व्यापार, एकाग्रता, बौद्धिक क्षमता, संचार कौशल आदि का कारक माना जाता है। ग्रहों के राजकुमार बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। वर्तमान में बुध तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। इसके साथ ही आज यानी 3 नवंबर को सुबह 05 बजकर 53 मिनट पर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। बुध के राहु के नक्षत्र में आने से कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है, तो कुछ राशि के जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है। बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने से वृषभ, तुला और कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये फलादेश चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने से किन राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 3 नवंबर को सुबह 5 बजकर 53 मिनट पर वक्री अवस्था में पुन: स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं और इस नक्षत्र में 25 नवंबर तक रहेंगे और फिर पुन: विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 15वां नक्षत्र स्वाति है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु और राशि तुला हैं।

वृषभ राशि बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के छठे भाव में बुध प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को शत्रु, कर्ज, नौकरी, प्रतियोगिता, रोग भाव में अधिक असर देखने को मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। इस राशि के जातक अपनी कार्यक्षमता दिखा पाने में सफल हो सकते हैं। लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कार्यस्थल में आपके काम की सराहना हो सकती है। इसके साथ ही आप अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। पुराने ग्राहकों से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो बेकार के खर्चों से निजात मिलने के साथ बचत कर पाने में सफल होंगे।

तुला राशि बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में ही बुध गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के संवाद कौशल में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप अपनी बात दूसरों से कह पाने में सफल हो सकते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न हो सकते हैं।

व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। नए संपर्क बनने से लेकर कारोबार से जुड़ी योजनाओं में लाभ मिल सकता है। आर्थिक लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं। पुराने अधूरे काम पूरे हो सकते हैं।

कुंभ राशि बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। काम या फिर बिजनेस के सिलसिले में कुछ यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो आपको नए अवसर मिल सकते हैं। अच्छे प्रस्ताव मिलें, तो आप नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करें, तो आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियां कारगर साबित हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को भी लाभ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने का फल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें जरूरी नहीं है कि ऊपर दिए हुए राशि के जातकों पर एक जैसी लागू हों। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।