Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यापार के दाता बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि के अलावा नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। इस समय ग्रह की स्थिति की बात करें, तो वह तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में वक्री चाल से चल रहे हैं। वहीं नवंबर माह के आरंभ में ही बुध नक्षत्र परिवर्तन करके पुन: स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने से कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है, तो कुछ राशि के जातकों को सतर्क रहने की जरूरत है। बुध को शिक्षा, व्यापार, एकाग्रता, बौद्धिक क्षमता से लेकर मान-सम्मान का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव होने से इन तीन राशि के जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने से किन राशियों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध 3 नवंबर को सुबह 5 बजकर 53 मिनट पर वक्री अवस्था में पुन: स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और इस नक्षत्र में 25 नवंबर तक रहेंगे। इसके बाद फिर से विशाखा में प्रवेश कर जाएंगे। इस अवधि में बुध तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही 11 नवंबर को बुध उदित और 13 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे।

बुध के गोचर से वृषभ राशि पर असर (Taurus Zodiac)

बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना इस राशि के जातकों के लिए अच्छा हो सकता है। इस राशि के छठे भाव में बुध संचरण करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती है। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा या उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। रचनात्मकता में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। कला, साहित्य, संगीत, एक्टिंग आदि से जुड़े कार्यों में सफलता हासिल हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। बेरोजगारों को नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं।

बुध के गोचर से मिथुन राशि पर असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने से इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। आप अपने तर्क-वितर्क और बोलने की क्षमता से कई प्रोजेक्ट्स को पा सकते हैं। ऐसे में आपको नौकरी में काफी लाभ मिल सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए भी ये समय अच्छा रह सकता है। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट,ऑर्डर या फिर क्लाइंट मिल सकता है। अगर आप सोच-समझकर निवेश करेंगे, तो आने वाले समय में अच्छा लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है।

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बुध के गोचर से धनु राशि पर असर (Sagittarius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में बुध संचरण कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना की जा सकती है। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को देखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। कारोबारियों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। आपके द्वारा किए गए निवेश से अब अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।