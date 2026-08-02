Mercury Transit in Cancer 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 अगस्त 2026 को बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार, शिक्षा, लेखन, गणित और तर्क का कारक माना जाता है। बुध के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मिथुन, कर्क, तुला और कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर अधिक सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। इस दौरान करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, व्यापार में विस्तार के योग बन सकते हैं और आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने की संभावना रहेगी। साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह 5 अगस्त को शाम 7 बजकर 54 मिनट पर प्रवेश करेंगे और यह 22 अगस्त तक यही विराजमान रहेंगे। उसको बाद 22 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।

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बुध गोचर का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए उनका गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है। इस अवधि में आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जबकि व्यापारियों को नए ग्राहक और लाभदायक सौदे मिल सकते हैं। वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे इंटरव्यू, मीटिंग और बातचीत में सफलता मिल सकती है।

बुध गोचर का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

बुध का आपकी ही राशि में प्रवेश व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। परिवार में संवाद बेहतर होगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है। यदि कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय सहयोगी साबित हो सकता है।

बुध गोचर का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए बुध का गोचर करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से लाभकारी माना जा सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना रहेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों का लाभ मिल सकता है। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है।

बुध गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। निवेश से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं और करियर में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। साथ ही भविष्य की योजनाओं पर काम करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।