Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार, गणना और संचार का कारक माना गया है। सितंबर महीने में बुध का राशि परिवर्तन बेहद खास रहने वाला है। पंचांग के अनुसार 7 सितंबर 2026 को बुध अपनी उच्च राशि और स्वराशि कन्या में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में बुध के गोचर से भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस राजयोग का प्रभाव करियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता पर देखने को मिल सकता है।

वहीं आपको बता दें कि बुध के कन्या राशि में प्रवेश के बाद करीब कुछ सप्ताह तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर, नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र में प्रगति के मौके मिल सकते हैं। हालांकि ज्योतिष में किसी भी योग का फल व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार व्यापार के दाता बुध ग्रह 7 सितंबर को दोपहर 1 बजकर 13 मिनट पर अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जहां वो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। आपको बता दें कि बुध ग्रह कन्या राशि में 26 सितंबर तक रहेंगे।

क्या होता है भद्र महापुरुष राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में भद्र महापुरुष राजयोग को पंचमहापुरुष राजयोगों में से एक माना गया है। जब बुध अपनी स्वराशि मिथुन या कन्या में अथवा उच्च राशि कन्या में केंद्र भावों में मजबूत स्थिति में होते हैं, तब इस योग का निर्माण माना जाता है। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इस योग का संबंध विशेष रूप से शिक्षा, कारोबार, संचार, नौकरी और निर्णय क्षमता से जोड़ा जाता है।

भद्र राजयोग का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि में ही बुध का गोचर होने के कारण इस राशि के जातकों पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। कारोबारियों के लिए नए सौदे और व्यावसायिक योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं।

भद्र राजयोग का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आर्थिक और पेशेवर मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। कारोबारियों को नई डील या कमाई के नए रास्ते मिल सकते हैं। निवेश और धन से जुड़े फैसलों में समझदारी से आगे बढ़ना लाभकारी रह सकता है।

भद्र राजयोग का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए बुध का कन्या राशि में गोचर नए अवसर लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके कामों में गति आने के संकेत हैं। कारोबार में कोई महत्वपूर्ण डील मिल सकती है और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

भद्र राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए भी बुध का यह गोचर करियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने के अवसर मिल सकते हैं। कारोबारियों को नए संपर्कों का लाभ मिल सकता है और व्यापार विस्तार की योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक बदलाव के संकेत बन सकते हैं। हालिया ज्योतिषीय विश्लेषणों में सिंह को बुध के कन्या गोचर से लाभ पाने वाली राशियों में शामिल किया गया है।

करियर और कारोबार के लिए क्यों खास है बुध का गोचर?

बुध को व्यापार और संचार का प्रमुख कारक माना जाता है। इसलिए कन्या राशि में बुध की मजबूत स्थिति को कारोबारी निर्णय, बातचीत, लेखन, शिक्षा, बैंकिंग, अकाउंटिंग, मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े क्षेत्रों के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान सही रणनीति और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

हालांकि, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग का वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली में बुध की स्थिति और दशा-अंतर्दशा समेत अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है। इसलिए इसे सामान्य गोचर फल के रूप में ही देखना चाहिए।

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।