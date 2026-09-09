Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह का विशेष महत्व है। हर एक ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ संयोग या फिर दृष्टि डालने के साथ ऐसी कोणीय स्थिति में होते हैं, जिससे शुभ-अशुभ राजयोगों का निर्माण करते हैं। ऐसे ही ग्रहों के राजकुमार बुध इस समय अपनी राशि कन्या में विराजमान होकर भद्रा महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वह अरुण ग्रह के साथ संयोग करके जल्द ही नवपंचम राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। दरअसल, अरुण ग्रह वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। वहीं सितंबर के मध्य में बुध के साथ कोणीय स्थिति बन रही है।

ऐसे में बना नवपंचम राजयोग 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया के लिए काफी खास माना जाता है। इस राजयोग के बनने से कुछ राशि के जातकों को भौतिक सुखों का प्राप्ति होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें बुध-अरुण की कोणीय स्थिति से बना नवपंचम राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध और अरुण 14 सितंबर को सुबह 08:07 बजे 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस अवधि में बुध कन्या और अरुण वृषभ राशि में विराजमान है।

मिथुन राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध-अरुण के संयोग से बना नवपंचम राजयोग अनुकूल हो सकता है। इस राशि के चौथे भाव में बुध और बारहवें भाव में अरुण वक्री अवस्था में विराजमान होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के सुख-साधनों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। माता का पूरा साथ मिलने के साथ स्नेह मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। विदेश से भी लाभ के योग बन रहे हैं। ऐसे में आप विदेश यात्रा या फिर नौकरी, शिक्षा पा सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि अच्छी हो सकती है। आपके काम की सराहना हो सकती है। सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा जाने वाला है।

कन्या राशि पर नवपंचम राजयोग का असर ( Libra Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में बुध और नौवें भाव में अरुण संचरण करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ होने के साथ उन्नति के योग बन रहे हैं। आपका अध्यात्म की ओर अधिक झुकाव हो सकता है। ऐसे में आप धार्मिक स्थलों या फिर धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। आपका परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। व्यापार के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आप अपनी तर्कशक्ति और कुशल बुद्धि के बल पर कई बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जो जातक उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, तो उन्हें भी सफलता हासिल हो सकती है। वैवाहिक जीवन मधुर जाने वाला है।

धनु राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए बुध और अरुण के संयोग से बना नवपंचम राजयोग अनुकूल हो सकता है। इस राशि के दशम भाव में बुध और छठे भाव में अरुण वक्री अवस्था में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के करियर में कुछ नए बदलाव और अवसर मिल सकते हैं। पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने के साथ आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। कारोबार में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। भाई-बहनों के साथ आपका अच्छा समय बीत सकता है। इसके साथ ही उनका सहयोग आपको मिल सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।