Monthly Horoscope August 2026 (मासिक राशिफल अगस्त 2026): साल 2026 का आठवां माह अगस्त काफी खास माना जा रहा है। सावन माह का आरंभ होने के साथ-साथ सूर्य ग्रहण और चंद ग्रहण भी इसी माह पड़ रहे हैं। ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही 12 अगस्त को कर्क राशि में सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण होने वाला है। गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में 12 अगस्त तक अस्त रहेंगे और फिर इसी दिन उदित हो जाएंगे। इसके साथ ही शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे।
केतु सिंह राशि और राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। बुध की स्थिति की बात करें, तो 5 अगस्त को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर गुरु और सूर्य के साथ युति करेंगे। इस राशि में 22 अगस्त तक रहेंगे और फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की बात करें, तो 2 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अगस्त को सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे किसी न किसी ग्रह के साथ युति करके शुभ-अशुभ योगों का निर्माण करेंगे। अगस्त महीने में ग्रहों के इन परिवर्तनों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलने वाला है। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं 12 राशियों का कैसा बीतेगा अगस्त माह। जानें मेष से लेकर मीन राशि का मासिक राशिफल…
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगस्त माह में दो खगोलीय घटना होने वाली है, जिससे ज्योतिष में काफी खास माना जा रहा है। बता दें कि 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगने वाला है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इसके साथ ही 28 अगस्त को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है।
ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।