August 2023 Monthly Love Horoscope: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति लव लाइफ और दांपत्य जीवन के बारे में चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। ज्योतिष चिराग दारूवाला के अनुसार, अगस्त मास की शुरुआात में चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। इसके बाद कुंभ, मीन, मेष, वृषभ से लेकर दोबारा मकर राशि में संचार करेंगे। कुछ राशि के जातक अपने प्यार को अगले स्तर यानी विवाह करने की सोच सकते हैं। इसके साथ ही सिंगल लोगों को अपना प्यार मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आएंगी और पुरानी खटास खत्म होगी। जानिए चिराग दारूवाला से राशि के अनुसार कैसा बीतेगा अगस्त माह। मेष मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि प्यार आपकी सभी इंद्रियों पर हावी हो जाता है, क्योंकि आप अपने साथी के आकर्षण से अंधे हो जाते हैं। आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं और इसका मतलब आप में से कुछ के लिए विवाह हो सकता है। जल्दबाजी न करें क्योंकि हो सकता है कि तब आपको सर्वोत्तम परिणाम न मिलें। आप में से कुछ के लिए, अस्थायी संपर्क दिखाए जाते हैं। इसे लेकर ज्यादा गंभीर न हों, नहीं तो कुछ समय के लिए दिल का दर्द आपको परेशान कर सकता है। प्यार की तलाश करने वालों को इस महीने अपने सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकने के लिए शर्म की अनुमति न दें। शादीशुदा जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है,क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे मतभेद दूर होने लगे हैं। वृषभ मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि इस महीने आप में से जो अभी तक सिंगल हैं उन्हें किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिलने का बढ़िया मौका मिलेगा। यह आपके किसी करीबी मित्र के मैचमेकिंग प्रयासों के कारण हो सकता है। लेकिन, कुछ भी करने से पहले इस व्यक्ति को अच्छी तरह जान लें। यदि आप हाल ही में एक दीर्घकालिक संबंध से अलग हुए हैं, तो नए संबंध में आने से पहले कुछ समय प्रतीक्षा करें। जहां तक प्यार की बात है तो आप में से जिन लोगों को अभी तक अपने सपनों का साथी नहीं मिला है,उनके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। तलाक लेने वालों के लिए यह एक अच्छा समय है क्योंकि आप बहुत बाहर जा सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको लगता है कि वास्तव में आपके अनुकूल है। आप सभी विवाहित जोड़ों के लिए चीजें बेहतर रहेंगी क्योंकि आप अपने रिश्ते में चल रहे तनाव को खत्म करने और करीब आने में सक्षम होंगे। मिथुन मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि इस महीने आपका प्रेम जीवन काफी घटना पूर्ण रहेगा क्योंकि आप अंत में एक निर्णय पर पहुंचेंगे कि आपका रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। अगर आप मौजूदा स्थिति से खुश नहीं हैं तो इस रिश्ते से बाहर निकलने का यह सबसे अच्छा समय है। कुछ लोगों को आपके किसी मित्र से अप्रत्याशित प्रस्ताव मिल सकता है। आप में से जो लोग पहले से ही किसी को डेट कर रहे हैं, वे साथ में कुछ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। प्रेम जीवन को लेकर इस महीने कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। आप में से जो लोग अभी-अभी नए रिश्ते में आए हैं, उन्हें चीजों को धीरे-धीरे लेना चाहिए और अपने साथी को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। दूसरी ओर आप में से जो लोग एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं और शादी करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अभी एक कदम उठाना चाहिए क्योंकि आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। कर्क मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि महीने के शुरुआती दिनों में रोमांस हावी रहेगा। आप में से जो अभी तक अविवाहित हैं और एक उपयुक्त साथी की तलाश कर रहे हैं, इस दौरान भाग्य उनका साथ दे सकता है। इस रिश्ते के जीवित रहने की अच्छी संभावना है इसलिए इस काम को करने के लिए अपनी ओर से कोई कसर न छोड़ें। विवाहित जोड़ों को अधिक विश्वास और समझ विकसित करनी चाहिए और मतभेदों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। जहां तक प्रेम जीवन का सवाल है तो सावधान रहें क्योंकि किसी के चोटिल होने की संभावना है। आप में से जो लोग अभी तक अविवाहित हैं उन्हें इस महीने के दसवें दिन के आसपास संबंध बनाने से बचना चाहिए। भले ही यह रिश्ता शुरुआत में ठीक लगे लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप में से कुछ लोग जो महसूस करते हैं कि आपका रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, वे इसे समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं। सिंह मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि रोमांटिक लाइफ आप में से कई लोगों के लिए अप्रत्याशित ख़ुशियाँ लेकर आएगी। जहां तक नए रिश्ते में बंधने की बात है तो आपको इस बारे में थोड़ा सोचने की सलाह दी जाती है। देखें कि यह व्यक्ति वास्तव में कितना खास है इससे पहले कि आप अपना दिल दें, खासकर तब जब बहुत सारे मौके मिलें। जैसे ही हम महीने के दूसरे पखवाड़े की ओर बढ़ते हैं चीजें बदल जाती हैं। आप जिसे प्यार करते हैं, उसके लिए अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने की अधिक संभावना है। जब आपकी अधिकांश अपेक्षाएं पूरी हो जाएँगी तो चीज़ें बहुत आसानी से आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि माह के दूसरे भाग में सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि संभावना है कि कोई आपके साथ ही फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकता है। आप में से जो लंबी दूरी के रिश्तों में हैं उन्हें अधिक बार मिलने के तरीके खोजने की जरूरत है। दोबारा, अपने साथी के समर्थन को

हल्के में न लें। कन्या मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि आपका रोमांटिक जीवन अपने चरम पर है क्योंकि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रस्ताव मिलता है जिससे आप इतने सालों से प्यार करते रहे हैं। इसमें मत कूदो; इसके बजाय इस समृद्ध रिश्ते से जुड़े मामलों में स्पष्ट रहें। निजी मोर्चे पर चीजों को ठीक करने के लिए आपको अपने गुस्से पर सावधान रहने की जरूरत है। इस महीने घर और परिवार आपके लिए आनंद और आनंद का स्रोत रहेगा। अपने साथी को उपहार देकर सरप्राइज दें और अपने जीवन में रोमांस को फिर से जागते हुए देखें। अपने रिश्ते को अगले स्तर तक बढ़ने में मदद करने के लिए कुछ सुखद समय एक साथ बिताएं। किसी के बहकावे में आकर कोई काम न करें, नहीं तो आप गलत फैसले ले सकते हैं। अपने पार्टनर के प्रति संवेदनशील रहें क्योंकि इस समय आपके रिश्ते में कुछ तनाव के संकेत हैं। तुला मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि यह महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप कुछ सकारात्मक विकास होते हुए देख रहे हैं। आपका कोई करीबी दोस्त आप में दिलचस्पी दिखा सकता है। यह आपके जीवन में एक अद्भुत नए चरण की शुरुआत हो सकती है। इस बदलाव से आपके जीवन में सच्ची खुशी आएगी और आप जीवन से संतुष्ट महसूस करेंगे। जो लोग पहले से ही प्रतिबद्ध हैं उन्हें परेशानी से बचने के लिए अपने साथी की जरूरतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस महीने आपका काम बहुत व्यस्त रहेगा, आपके पास किसी और चीज के लिए बहुत कम समय बचेगा। शादीशुदा जोड़े आपके मतभेद दूर करेंगे और आपके रिश्ते में शांति लौट आएगी। जो अविवाहित लोग किसी से अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि उनके प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की संभावना है। इस महीने के अंत तक आपकी सभी रोमांटिक समस्याओं का अंत होने के आसार हैं। वृश्चिक मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रोमांटिक विचारों में न डूबें क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में बाधा आ सकती है। विवाहित लोगों के लिए प्रेम जीवन एक दिलचस्प मोड़ ले सकता है क्योंकि आप अपने रिश्ते में नई ऊर्जा प्रवाहित होते हुए देखेंगे और यह आपको उदासीन बना सकता है। अपने शुरुआती दिनों के उन पलों को संजोने के लिए अपने जीवनसाथी को महीने के आखिर में ट्रिप पर ले जाएं। आपके रिश्ते में सभी खुरदरे धब्बे धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं और चीजें सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। इस व्यक्ति को अपनी सच्ची भावनाओं से अवगत कराएं और देखें कि इससे आपके रिश्ते में क्या फर्क पड़ता है। अविवाहित लोगों के लिए, आपके सपनों के साथी से मिलने का एक बहुत अच्छा मौका है, केवल अगर आप सही जगहों पर देखें। अगर आप अभी-अभी किसी रिश्ते से बाहर निकले हैं तो जल्दबाजी न करें। एक आदर्श साथी को पाने की कोशिश कर रहे लोगों पर प्यार बरसने के संकेत मिल रहे हैं। धनु मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि आपका रोमांटिक जीवन चरम पर है, क्योंकि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रस्ताव मिलता है, जिसे आप इतने वर्षों से पसंद करते आए हैं। इसमें कूदो मत; इसके बजाय इस समृद्ध संबंध से संबंधित मामलों में स्पष्ट रहें। निजी मोर्चे पर चीज़ें ठीक रखने के लिए आपको अपने गुस्से पर सचेत रहने की ज़रूरत है। इस महीने घर और परिवार आपके लिए खुशी और खुशी का स्रोत होंगे। अपने साथी को उपहार देकर सरप्राइज दें और रोमांस को अपने जीवन में फिर से जगाते देखें। महीने के अंत में आप दोनों के लिए एक छोटी छुट्टी का संकेत है। अपने रिश्ते को अगले स्तर तक बढ़ने में मदद करने के लिए कुछ सुखद समय एक साथ बिताएं। आवेश में आकर कोई कार्य न करें, अन्यथा आप गलत निर्णय ले सकते हैं। अपने पार्टनर के प्रति संवेदनशील रहें क्योंकि इस समय आपके रिश्ते में कुछ तनाव के संकेत मिल रहे हैं। मकर मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि आप में से जिन लोगों की हाल ही में सगाई हुई है, उन्हें इस महीने अपने साथी को किसी भी तरह से ठेस न पहुँचाने का ध्यान रखना चाहिए। आप छोटी-छोटी बातों पर बहस कर सकते हैं जो आपके रिश्ते को खतरे में डाल सकती है। जो अविवाहित लोग एक आदर्श साथी की तलाश में हैं, वे इस महीने सफल होंगे क्योंकि आप वास्तव में दिलचस्प व्यक्ति हैं। इस महीने आप में से जिन लोगों की हाल ही में सगाई हुई है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने साथी को किसी भी तरह से ठेस न पहुँचाएँ। आप छोटी-छोटी बातों पर बहस कर सकते हैं जो आपके रिश्ते को खतरे में डाल सकती है। जो अविवाहित लोग एक आदर्श साथी की तलाश में हैं, वे सफल होंगे क्योंकि आप वास्तव में दिलचस्प व्यक्ति हैं। आप सभी विवाहित जोड़ों के लिए यह सप्ताह बेहतरीन साबित होगा। आपके रिश्ते में ठंडेपन या गलतफहमी की जगह प्यार और स्नेह ने ले ली है। कुंभ मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि रोमांस फिर से पुनर्जीवित, तरोताजा और रोमांचक हो जाता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप में से कई या तो परिस्थितियों के एक सेट को दूसरे के लिए व्यापार करते हैं, जिससे आपके रिश्ते में उत्साह का स्तर बढ़ जाता है, या आगे बढ़ते हैं और किसी नए को ढूंढते हैं! आप अजेय हैं। रोमांटिक जोन में आप खूब तरक्की करें। अगर आपको लगता है कि आप एकतरफा चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो इस समय आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दोनों पक्षों की भावनाओं के बिना प्रेम खिल नहीं सकता। इसलिए, समय बर्बाद करने के बजाय आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने के लिए कहीं और अपनी किस्मत आजमाने की जरूरत है। आप में से जो पहले से ही एक रिश्ते में हैं, अपने प्रेम जीवन को संवारें, किसी भी शिकायत का कोई मौका न छोड़ें। जहां तक संभव हो, एक स्वस्थ रिश्ते का आनंद लेना ही आपके रिश्ते का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। आपको वह मिल गया है जो आवश्यक है और आपके प्रिय को समझने से आपके रिश्ते पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मीन मासिक लव राशिफल शिवजी कहते हैं कि जहां तक बात आपकी लव लाइफ की है तो इस महीने का इस सप्ताह बेहतरीन रहेगा। आपके लिए नए रिश्ते में बंधने का यह सबसे अच्छा समय है। जो लोग पिछले कुछ समय से किसी रिश्ते में खराब चल रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए यह उचित कदम उठाने का सबसे अच्छा समय है। यदि आप कुछ समय से एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं तो इसे अगले स्तर पर ले जाने का यह सबसे अच्छा समय है। आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने साथी के साथ सर्वोत्तम शर्तों पर रहें। किसी भी ग़लतफ़हमी या झगड़े को हावी न होने दें; यह आपके मन की शांति को पूरी तरह से भंग कर देगा। वैकल्पिक रूप से, यह समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा क्योंकि आप अपने सपनों के व्यक्ति से मिलेंगे। सामाजिक समारोहों और पार्टियों में भाग लेने की सिफारिश की जाती है। अपने संचार में ईमानदार और स्पष्ट रहें और ऐसा कुछ बनने की कोशिश न करें जो आप नहीं हैं।

