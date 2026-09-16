Arun Vakri 2026: ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह का विशेष महत्व है। नवग्रह में शामिल न होने के बावजूद अरुण की स्थिति में बदलाव का असर वैश्विक स्तर में असर देखने को मिल सकता है। यूरेनस की बात करें, तो एक राशि में करीब 7 साल तक रहते हैं। ऐसे में करीब 12 राशियों में लगभग 84 वर्ष में यह राशि चक्र को पूरा करता है। अरुण को आकस्मिक परिवर्तन, क्रांति और नवीनता का कारक माना जाता है। इस समय यूरेनस की बात करें, तो वह शुक्र की राशि वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। इसी बीच अरुण 10 सितंबर को इसी राशि में वक्री हो गए हैं और 151 दिनों तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। अरुण के उल्टी चाल चलने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा सकता है। आइए जानते हैं अरुण के वक्री होने से किन राशियों को लाभ मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 10 सितंबर 2026 को यूरेनस वृषभ राशि में वक्री हो गए हैं और इस राशि में 8 फरवरी 2027 शाम 5:57 बजे मार्गी हो जाएंगे। बता दें कि अरुण ग्रह 19 मार्च 2025, बुधवार को 09:54 ए एम बजे वृषभ राशि में प्रवेश कर गए थे और इस राशि में 6 जुलाई 2031 तक रहने वाले हैं।

वृषभ राशि पर अरुण के वक्री होने का असर (Taurus Zodiac)

अरुण ग्रह आपके लग्न भाव में वक्री हो गए हैं। ऐसे में आपके व्यक्तित्व में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। आप औरों से हटकर सोच पाएंगे, जिससे नौकरी और बिजनेस में सकारात्मक असर देखने को मिल सके हैं। लंबे समय से जीवन में चली आ रही उथल-पुथल अब समाप्त हो सकती है। आपके विचारों में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। आपके व्यक्तित्व और सोच में बदलाव होने के कारण आप अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी अरुण का वक्री होना कई मायनों में खास हो सकता है। आपके काम की सराहना हो सकती हैं और आप एक अलग पहतान बना पाने में सफल हो सकते हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से रुका हुआ काम या पैसा वापस मिल सकता है।

कन्या राशि पर अरुण के वक्री होने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए यूरेनस का उल्टी चाल चलना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के नौवे भाव में अरुण वक्री होंगे। ऐसे में लंबे समय से चली आ रही धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं पर विचार कर सकते हैं। आपको अध्यात्म की ओर लेकर नजरिया काफी बदल सकता है। इसके साथ ही आप बाहरी दिखावे के बजाय भीतर की ओर देखने की कोशिश करेंगे। आपके आत्म चिंतन से स्वभाव से लेकर आपके जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। विदेश यात्रा के भी योग हन रहे हैं। उच्च शिक्षा से जुड़ी कोई रुकावटें आ रही है, तो अब अचानक से रास्ते खुल सकते हैं। किस्मत का साथ मिल सकता है। आप किस्मत के भरोसे न बैठकर मेहनत करें, तो आपके जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मकर राशि पर अरुण के वक्री होने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए अरुण वक्री होना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के पंचम भाव में अरुण वक्री हो रहे हैं। ऐसे में इस राशि के छात्रों के लिए ये गोचर काफी लाभकारी हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल अब मिल सकता है। शेयकर मार्केट के द्वारा आपको काफी लाभ मिल सकता है। रचनाचत्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को काफी अच्छा धन लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष की ओर से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन में मान-सम्मान की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।