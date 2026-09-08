Arun Vakri 2026: सौरमंडल के नवग्रह में अरुण शामिल नहीं है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में विशेष लाभ मिल सकता है। अरुण ग्रह को यूरेनस (Uranus) कहा जाता है। अरुण एक राशि में करीब 7-8 साल रहते हैं। ऐसे में उन्हें एक राशि चक्र पूरा करने में करीब 84 साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में अरुण के राशि परिवर्तन करने का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। इस समय अरुण की स्थिति की बात करें, तो वृषभ राशि में विराजमान है। वहीं 10 सितंबर को इसी राशि में वक्री होने वाले हैं। अरुण के इस राशि के वक्री होने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। धन-वैभव, प्रेम के दाता शुक्र की राशि वृषभ में यूरेनस की उल्‍टी चाल कुछ लोगों की जिंदगी अचानक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा सकता है। आइए जानते हैं अरुण के वक्री होने से किन राशियों को लाभ मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 10 सितंबर 2026 को यूरेनस वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं। इस राशि में 8 फरवरी 2027 शाम 5:57 बजे है मार्गी हो जाएंगे। बता दें कि अरुण ग्रह 19 मार्च 2025, बुधवार को 09:54 ए एम बजे वृषभ राशि में प्रवेश कर गए थे और इस राशि में 6 जुलाई 2031, रविवार को 12:21 पी एम बजे तक रहने वाले हैं। इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मेष राशि पर अरुण के वक्री होने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए अरुण का उल्टी चाल चलने से कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के जातकों के बौद्धिक क्षमता में तेजी से वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आपके आय में तेजी से वृद्ध हो सकती है। ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। शोध, अध्ययन करने वाले जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही जीवन में चली आ रही चुनौतियां समाप्त हो सकती है। हालांकि किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बचें।

कन्या राशि पर अरुण के वक्री होने का असर (Virgo Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए अरुण का वक्री होना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के नौवें भाव में अरुण वक्री होने वाले हैं। ऐसे में अध्यात्म की ओर काफी अधिक झुकाव हो सकता है। मान-सम्मान में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। विदेश में उच्च शिक्षा पाने का भी सपना पूरा हो सकता हैं। आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं, चुनौतियां धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है। हालांकि बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। धर्म-कर्म के मामलों में आप बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। लंबे समय से रुके विदेश काम पूरे हो सकते हैं।

सिंह राशि पर अरुण के वक्री होने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों की बात करें, तो आपके जीवन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपके करियर में कोई बड़ा मोड़ आ सकता है। ऐसे में कोई बड़ी जिम्मेदारी, पद मिल सकता है। करियर में भी नए अवसर मिल सकते हैं। इस राशि के दशम भाव में अरुण वक्री होने वाले हैं। आप अपनी एक अलग पहचान बना पाने में सफल हो सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। हालांकि बिजनेस में पारंपरिक रास्तों को छोड़कर टेक्नोलॉजी, अनुसंधान, मीडिया, विज्ञान या कला जैसे क्षेत्रों को चुन सकते हैं। आपकी समाज में अच्छी छवि बन सकती है। आपके मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।