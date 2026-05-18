Aries June Horoscope 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार जून का महीना ग्रहों नक्षत्रों की चाल के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। क्योंकि इस महीने कई बड़े राजयोग बन रहे हैं और कई ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। आपको बता दें कि मिथुन राशि में भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा। वहीं मिथुन राशि में ही लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। साथ ही गुरु के उच्च राशि कर्क में जाने से हंस महापुरुष राजयोग बनेगा। साथ ही गुरु और शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा। साथ ही गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। वहीं इस महीने सूर्य, शुक्र, गुरु, मंगल और बुध का गोचर होने जा रहा है। वहीं यहां हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के जून राशिफल के बारे में, मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। जो आधे महीने मेष में गोचर करके रूचक राजयोग बनाएंगे। वहीं 20 जून को वृष राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जून का महीना…

8 जून को गुरु और शुक्र बनाएंगे गजलक्ष्मी राजयोग, कर्क, सिंह कन्या राशि के जीवन पर पड़ सकता है सकारात्मक असर

करियर और नौकरी

जून का महीना नौकरीपेशा मेष राशि वालों के लिए प्रगति लेकर आ सकता है। क्योंकि भद्र और लक्ष्मी नारायण राजयोग आपकी राशि से तीसरे भाव पर तो वहीं हंस और गजलक्ष्मी राजयोग चतुर्थ स्थान पर बनेंगे। इसलिए इस महीने ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के योग हैं। वहीं जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग के प्रभाव से कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो सकती है, जिससे इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स में सफलता मिल सकती है। महीने के दूसरे भाग में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग भी बन रहे हैं। हालांकि सहकर्मियों के साथ विवाद से बचना बेहतर रहेगा।

कारोबार और आर्थिक स्थिति

व्यापार के लिहाज से जून का महीना लाभदायक साबित हो सकता है। भद्र महापुरुष राजयोग व्यापारियों को नई योजनाओं और नए संपर्कों से फायदा दिला सकता है। मार्केटिंग, मीडिया, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बिजनेस और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। गजलक्ष्मी राजयोग आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है और अचानक धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। हालांकि निवेश सोच-समझकर करें और पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें।

ऐसी रह सकती है सेहत

स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य से बेहतर रह सकता है, लेकिन काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। अनियमित दिनचर्या और अधिक भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है। हंस राजयोग मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, लेकिन खानपान और नींद पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। योग, मेडिटेशन और नियमित व्यायाम आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। महीने के आखिरी दिनों में पेट और सिरदर्द से जुड़ी छोटी परेशानियां हो सकती हैं।

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में जून का महीना सकारात्मक रह सकता है। पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और आपसी समझ बेहतर हो सकती है। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है और परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। हालांकि गुस्से और अहंकार से रिश्तों में दूरी आ सकती है, इसलिए बातचीत करते समय बहसबाजी करने से बचें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।