Aries July Horoscope 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार जून का महीना ग्रहों नक्षत्रों की चाल के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। क्योंकि इस महीने कई बड़े राजयोग बन रहे हैं और कई ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को धन के दाता शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश और फिर 16 जुलाई को ग्रहों के राजा सूर्य का कर्क राशि में गोचर करेंगे। साथ ही कर्क राशि में बनने वाला शुक्रादित्य राजयोग बनेगा। वहीं इस महीने गुरु और चंद्रमा के प्रभाव से बनने वाला गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही 27 जुलाई को मीन राशि में शनि का वक्री होना। ऐसे में इन ग्रहों का गोचर और राजयोग का प्रभाव मेष राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ सकता है है। इस दौरान पारिवारिक जीवन, संपत्ति, करियर और आर्थिक मामलों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना…

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लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं

जुलाई का महीना नौकरीपेशा मेष राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन प्रगतिशील रह सकता है। सूर्य और शुक्र का चौथे भाव में संयोग कार्यस्थल पर आपकी छवि को मजबूत करने का काम करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना है। लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। हालांकि 27 जुलाई से शनि के वक्री होने के बाद कुछ कार्यों में देरी या अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सरकारी, प्रशासनिक, शिक्षा और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं।

पार्टनरशिप के काम में मिल सकता है लाभ

व्यापारियों के लिए यह महीना नए अवसर लेकर आ सकता है। गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से व्यापार विस्तार की योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। जमीन, भवन, वाहन, कृषि और गृह सज्जा से जुड़े कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। साझेदारी में काम करने वालों को नई डील मिल सकती है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में निवेश और बड़े वित्तीय फैसलों में सावधानी बरतना बेहतर रहेगा।

सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है

आर्थिक दृष्टि से जुलाई 2026 अपेक्षाकृत अनुकूल रह सकता है। शुक्रादित्य राजयोग से आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। पारिवारिक संपत्ति, भूमि या पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आमदनी भी संतुलित बनी रह सकती है। महीने के मध्य तक कोई महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर मिल सकता है। शनि वक्री होने के बाद अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह महीना सकारात्मक संकेत दे रहा है। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। प्रेमी-प्रेमिका के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होने की संभावना है। विवाहित जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग कई महत्वपूर्ण निर्णयों में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि महीने के अंतिम दिनों में इमोशनल होने से बचना होगा।

माता- पिता का सहयोग मिल सकता है

कर्क राशि में सूर्य और शुक्र का प्रभाव परिवार और गृहस्थ जीवन को प्रमुखता देगा। घर में मांगलिक या शुभ कार्यों की योजना बन सकती है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। संपत्ति या घर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया जा सकता है।

मानसिक तनाव हो सकता है

स्वास्थ्य के मामले में जुलाई सामान्य से बेहतर रह सकता है, लेकिन मानसिक तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचना आवश्यक होगा। नींद की कमी, पेट संबंधी परेशानी या थकान महसूस हो सकती है। नियमित व्यायाम, योग और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा। शनि की वक्री चाल के दौरान पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।