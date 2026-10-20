Mesh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 20 October 2026: जानें आज का दिन मेष राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mesh राशिफल (20 अक्टूबर 2026)।

आज का मेष राशि का राशिफल (20 अक्टूबर): शादीशुदा जोड़े एक रोमांटिक प्यारे दिन का इंतजार कर सकते हैं।बच्चे आज घर के काम काज करने में बहुत मदद करेंगे। आयोजित किया हुआ समारोह और कार्यक्रम आनंददायी और सफल होगा।अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। वकील गण आज अपने विवेक से निर्णय लेंगे और ये सफल निर्णय उन्हें सह-कर्मियों और वरिष्ठों से प्रशंसा दिलाएंगे।शिक्षकों को उनके काम के लिए और कुल मिलकर आज का दिन बहुत अच्छा है।प्रवीण कलाकारों को आज अपना स्थान बनाने का अवसर मिलने के अच्छे योग दिखाई देते है। उन्हें चाहिए कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाएँ।

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