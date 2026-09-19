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मेष राशि – आज का राशिफल (Mesh Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 19 सितंबर 2026 मेष राशि – आज का राशिफल (Mesh Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 19 सितंबर 2026

आज का मेष राशि का राशिफल (19 सितंबर): आपके प्रणय को अंततः आज आपके माता-पिता की औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी।बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। वे आज मिलने वाले हर उम्र के लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आयेंगे और उनके साथ अपने अनुभवों को बाँट सकेंगे और उनके सामने अभिप्रेरणा का उदहारण बनेंगे।बच्चों आज किसी बात पर सलाह और प्रोत्साहन की अपेक्षा कर सकते हैं। उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना सिखाएं।शेयर बाजार के निवेशकों और उनके परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों के लिए रोमांचक दिन रहेगा।नटखट और असहिष्णु विद्यार्थियों के कारण आज शिक्षकगण की सहनशीलता की परिक्षा होगी। उन्हें उन पर नियंत्रण रखना होगा।सकारात्मक ऊर्जावाले वातावरण और लोगों के सान्निध्य में रहना आपको स्वस्थ रखने में मददगार होगा।

Mesh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 19 September 2026: जानें आज का दिन मेष राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mesh राशिफल (19 सितंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

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Updated: 03:47 AM

राशि

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Aaj Ka Rashifal 18 September 2026 (आज का राशिफल): फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे।…

राशिफल

मेष
मेष

आपके प्रणय को अंततः आज आपके माता-पिता की औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी।बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। वे आज मिलने वाले हर उम्र के लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आयेंगे और उनके साथ अपने अनुभवों को बाँट सकेंगे और उनके सामने अभिप्रेरणा का उदहारण बनेंगे।बच्चों आज किसी बात पर सलाह और प्रोत्साहन की…

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वृषभ
वृषभ

आपके भाग्य का सितारा आज चमक रहा है। इसके असर से आज आप अपने प्यार का निवेदन बहुत अच्छी तरह करेंगे।अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।यात्रा में आज अनापेक्षित समस्याएं आ सकती है जो आपको दिन भर परेशान…

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मिथुन
मिथुन

शादीशुदा जोड़े एक रोमांटिक प्यारे दिन का इंतजार कर सकते हैं।अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। व्यवसायी और उद्यमी आज कुछ दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर दस्तखत करेंगे जो उनके लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक होंगे। अचल संपत्ति के व्यवसायियों के लिए समाज के प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ व्यक्तियों से बनाएं हुए…

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कर्क
कर्क

जो लोग विवाहित हैं, उन्हें घरेलू मामलों पर अपने प्रियजनों की राय लेने की सलाह दी जाती है।बच्चे आज घर के माहौल को अत्यधिक उत्साहित रखेंगे। उनकी बालसुलभ लीलाओं से घर का वातावरण बहुत सुखद बना रहेगा।आपको यात्राएँ और नए लोगों से मिलना और नई जगहों पर जाना पसंद है। पर कुछ समय के लिए…

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सिंह
सिंह

एकाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त होगा। वे अनियंत्रित हो सकते हैं। उन्हें चाहिए कि संयम पूर्वक रहें।आप पर्यटन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अपनी यात्रा के दौरान आप लोगों और स्थानों के बारे में नई बातें सीखते रहते हैं।अनुसंधान के कार्य में व्यस्त डॉक्टरों के…

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कन्या
कन्या

आप जिससे प्यार करते हैं उनसे मिलिए और मिलन का आनंद लीजिये।परिवार के वयस्क आज बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। वे दूसरे सदस्यों के साथ भी मिलजुल कर आनंद मग्न रहेंगे।नौकरी के लिए प्रात्यक्षिक दिए हुए और परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अच्छे समाचार मिलेंगे।छात्रों को आज अपने अगले स्तर के पढाई की तैयारी…

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तुला
तुला

अचानक और अस्वाभाविक परिस्थिति के निर्माण होने से बहुत समय से वियोग में रह रहे विवाहित अनायास फिर से एक हो जायेंगे।बच्चों के बीच के छोटे मोटे झगड़ों के कारण आज परिवार असहज हो सकता है। इन्हें निपटाना ज़रा मुश्किल मालूम होगा।वकीलों को आज किसी बड़े संस्थान की ओर से वैधानिक सलाहकार के पद के…

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वृश्चिक
वृश्चिक

अनायास आयी हुई समस्या के कारण आज आपका प्रेमी से मिलन नहीं हो सकेगा।पालक आज अविवाहित युवकों को बाहर पार्टियों में जाने से रोकेंगे।उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की इच्छा रखने वाले बच्चे आपकी सलाह के लिए आपसे संपर्क करेंगे जिससे आपको बहुत खुशी और गर्व होगा।व्यवसायियों को नए उपक्रमों से लाभ हो सकता…

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धनु
धनु

अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए उचित रिश्ते लायेंगे।मामूली बीमारी से ग्रस्त बच्चों को आज बिस्तर पर पड़े रहना होगा, जिससे खेलकूद ना कर सकने के कारण निराशा होगी।खोजकर्ताओं का एक समूह आपको उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह आपके लिए किसी सपने के पुरे होने जैसा होगा।…

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मकर
मकर

घर के वयस्क अपने कमरों में कुछ बदलाव करना चाहेंगे। उनकी मदद करके और बदलाव सुझाकर आप उन्हें खुशी दे सकते हैं।प्रौद्योगिकी के व्यवसायी आज काम में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। वे पिछले कुछ समय से इसी स्वप्न को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।आज बाजार शेयर बाजार के निवेशकों के…

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कुंभ
कुंभ

आज थोड़ा मुश्किल दिन होगा आपके लिए किसी रिश्ते के प्रति अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से बोलने में हिचकिचाहट होगी। अत्यधिक विश्लेषण में बहुत अधिक समय बर्बाद न करें।बाहर पढ़ाई के लिए गए हुए बच्चे जो छुट्टियों में घर आने की सोच रहे हैं, उनका कार्यक्रम किसी वज़ह से स्थगित होगा, जिससे घर के सभी…

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मीन
मीन

आज आप अपने पुराने रिश्ते को सुधारने की दिशा में क़दम उठाएंगे। बच्चे आज परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनकी उपलब्धियों से पूरा परिवार उन पर गर्व करेगा।बेरोजगार कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी के प्रस्ताव या नए अवसर मिल सकते हैं। आज पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल सकते हैं।न्यायिक…

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मेष
मेष

विवाहित लोगों के लिए पारिवारिक जीवन इस सप्ताह थोड़ा व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है। विदेश से आ रहे किसी भाई या बहन के स्वागत-सत्कार को आपको प्राथमिकता देनी पड़ सकती है।बच्चों को इस सप्ताह कोई मामूली चोट या खरोंच लग सकती है, जिससे परिवार के लोग थोड़े चिंतित हो सकते हैं।अपने पार्टनर्स…

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वृषभ
वृषभ

परिवार में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको इस सप्ताह परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान रद्द करना पड़ सकता है।इंजीनियरिंग, टेक या मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह सप्ताह काफी मेहनत भरा रहेगा। ध्यान लगाने के लिए उन्हें शांत माहौल की जरूरत होगी।खिलाड़ी इस सप्ताह खुद…

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मिथुन
मिथुन

मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रहने वाला है, जिससे उनके सब्र का इम्तिहान हो सकता है।कलाकारों, विशेषकर पेंटर्स को इस सप्ताह किसी बड़े और मान्यता प्राप्त आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।टेक्नोलॉजी के क्षेत्र…

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कर्क
कर्क

छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से इस सप्ताह आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से वंचित रह सकते हैं।इस सप्ताह आपकी तबीयत कुछ ढीली रह सकती है। इस वजह से आपका मन अकेले रहने का करेगा और आप अपने करीबी लोगों से भी बातचीत करने से बचेंगे।छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला…

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सिंह
सिंह

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।बच्चों की पढ़ाई इस सप्ताह परिवार के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी रहेगी।सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए यह बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वे कुछ नया और रचनात्मक काम करके अपने करियर में आगे बढ़ सकेंगे।अगर आप गंभीरता से नौकरी…

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कन्या
कन्या

इंजीनियरों और तकनीकी रूप से योग्य लोगों को ऊंचे पदों पर काम करने के नए मौके मिल सकते हैं।इस सप्ताह बहुत सावधान रहें, क्योंकि चोरी होने या ठगे जाने का खतरा बना हुआ है। किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें।साथी वकीलों की बेवजह दखलअंदाजी के कारण इस सप्ताह आपको अपने सीनियर वकीलों के गुस्से…

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तुला
तुला

टीचर्स इस सप्ताह अपनी वर्तमान नौकरी और कार्यस्थल (वर्कप्लेस) से थोड़ा बोरियत महसूस कर सकते हैं। वे दूसरे स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों से मिलने वाले जॉब ऑफर्स पर विचार करना शुरू कर सकते हैं।मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह थोड़ा रिलैक्स करने और काम से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ बाहर जाने की जरूरत है।…

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वृश्चिक
वृश्चिक

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वे शायद अपने फैंस की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाएं।आईटी या टेक फील्ड से जुड़े लोगों की अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है, जिससे काम…

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धनु
धनु

इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं, जिससे तकनीकी पेशेवरों के नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में थोड़ी देरी हो सकती है।रियल एस्टेट (जमीन-जायदाद) के कारोबार से जुड़े लोग इस सप्ताह अपनी सभी रुकावटों को पार करके अपने काम को योजना के मुताबिक आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे।घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक तबीयत…

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मकर
मकर

स्टडी टूर (शैक्षणिक यात्रा) पर जा रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की आशंका है; जंगल और नदी-नालों के रास्तों से यात्रा करने से बचें तो बेहतर होगा।वकील इस सप्ताह फैसले लेने में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। उनके सही फैसलों की सराहना सहकर्मियों…

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कुंभ
कुंभ

इस सप्ताह परीक्षा देने वाले छात्रों को अपने पेपर काफी मुश्किल लग सकते हैं।अगर आपको घूमना-फिरना पसंद है, तो इस सप्ताह आपको अपने प्रियजन के साथ बाहर किसी सुंदर जगह पर रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।छात्रों को अपने दोस्तों या सहपाठियों से बात करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि…

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मीन
मीन

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर जाने से टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आपसी तालमेल और जुड़ाव बहुत बेहतर होगा।काम के सिलसिले में इस सप्ताह आपकी मुलाक़ात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है, और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने से एक नया रोमांस शुरू हो सकता है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह…

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मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

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वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

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मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

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कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

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सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

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कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

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तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

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वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

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धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

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मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

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कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

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मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

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राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

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वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

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सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

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कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

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तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

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वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

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धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

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