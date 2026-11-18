Mesh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 November 2026: जानें आज का दिन मेष राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mesh राशिफल (18 नवंबर 2026)।

आज का मेष राशि का राशिफल (18 नवंबर): अपने नये रिश्ते को बढ़ने और परिपक्व होने के लिए थोडा और समय दीजिये। ताकि आप भविष्य में किसी असुविधा से बच सकें।पारिवारिक समारोह और स्नेह मिलन आज घर के वयस्कों और अन्य सदस्यों को आनंदित करेंगे। वयस्क जन अपने रिश्तेदारों, बेटों, बेटीयों से मिल कर प्रसन्न होंगे।किसी अकस्मात् कारण से आप नौकरी का मौका गंवा देंगे, पर धैर्य रखे। नया मौका जल्द ही मिलेगा।सभी कानूनी मामलों को आज बहुत सावधानी से निपटाना चाहिए। ग्रहों के संकेत इस मामले में अच्छा नहीं है। यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नियमों का पालन करें।लंबे समय से चले आ रहे विवाद में फंसे खिलाड़ियों को आखिरकार छुटकारा मिलेगा। उन पर लगे दोषों का भी परिहार हो जायेगा।आज आप जोशीले, जीवन शक्ति से भरपूर और और स्वस्थ रहेंगे।

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