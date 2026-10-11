Mesh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 11 October 2026: जानें आज का दिन मेष राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mesh राशिफल (11 अक्टूबर 2026)।

आज का मेष राशि का राशिफल (11 अक्टूबर): विवाहित जोड़े के लिए आज का दिन सुखद और रूमानी होगा।परीक्षाफल की राह देख रहे बच्चे आज निराश होंगे। उन्हें उनकी अपेक्षाकृत परिणाम न मिलने से निराशा होगी।बेरोजगार कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी के प्रस्ताव या नए अवसर मिल सकते हैं। आज पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल सकते हैं।वकीलों को आज किसी बड़े संस्थान की ओर से वैधानिक सलाहकार के पद के लिए निमंत्रित किया जा सकता है। इससे उन्हें सम्मान, ख्याति और धन का लाभ होगा।शिक्षकों के लिए आज का दिन बहुत लंबा होगा और काम के बाद अतिरिक्त वर्ग के लिए ठहराना पड़ेगा।घटनाओं का एक आश्चर्यजनक मोड़ आ सकता है। आज एक दोस्त के रूप में पुराने दुश्मन सामने आ सकता है। वह मदद लेने आ सकता है।

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