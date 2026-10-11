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मेष राशि – आज का राशिफल (Mesh Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 11 अक्टूबर 2026 मेष राशि – आज का राशिफल (Mesh Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 11 अक्टूबर 2026

आज का मेष राशि का राशिफल (11 अक्टूबर): विवाहित जोड़े के लिए आज का दिन सुखद और रूमानी होगा।परीक्षाफल की राह देख रहे बच्चे आज निराश होंगे। उन्हें उनकी अपेक्षाकृत परिणाम न मिलने से निराशा होगी।बेरोजगार कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी के प्रस्ताव या नए अवसर मिल सकते हैं। आज पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल सकते हैं।वकीलों को आज किसी बड़े संस्थान की ओर से वैधानिक सलाहकार के पद के लिए निमंत्रित किया जा सकता है। इससे उन्हें सम्मान, ख्याति और धन का लाभ होगा।शिक्षकों के लिए आज का दिन बहुत लंबा होगा और काम के बाद अतिरिक्त वर्ग के लिए ठहराना पड़ेगा।घटनाओं का एक आश्चर्यजनक मोड़ आ सकता है। आज एक दोस्त के रूप में पुराने दुश्मन सामने आ सकता है। वह मदद लेने आ सकता है।

Mesh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 11 October 2026: जानें आज का दिन मेष राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Mesh राशिफल (11 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

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Updated: 03:47 AM

राशि

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