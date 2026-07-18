Mesh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में हो रहा है। इसलिए मेष राशि वालों को आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं सूर्य देव कर्क राशि में होने से कार्यशैली में निखार आएगा। आज बन रहे रवि योग और वरीयान योग आपके लिए कई रुके हुए कार्य बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को जूनियर और सीनियर का साथ मिल सकता है। साथ ही किसी नई जिम्मेदारी के साथ सम्मान भी मिल सकता है। कारोबार करने वालों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के योग हैं। यदि किसी नए निवेश या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो दिन अनुकूल रहेगा।

आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। वहीं ऑफिस में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। रवि योग के प्रभाव से अटके हुए सरकारी या प्रशासनिक कार्य पूरे होने की संभावना है, जबकि वरीयान योग आपको सही डिसीजन मेकिंग देगा। व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होंगे। लेकिन साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें।

वैदिक ज्योतिष अनुसार सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान और पाचन संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। वहीं परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।