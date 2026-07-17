Mesh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी में वृद्धि होगी। वहीं रवि योग और वरीयान योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य बन सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। यदि आप नई नौकरी या पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नए ग्राहकों से संपर्क लाभदायक रहेगा और किसी नई योजना पर काम शुरू करने का अच्छा समय है।

आर्थिक मामलों में आज का दिन सकारात्मक रहेगा। रवि योग की शुभता से धन संबंधी प्रयास सफल हो सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। वरीयान योग के प्रभाव से आप अच्छे निर्णय लेंगे, जिससे व्यापार में सही फैसले लेकर लाभ कमा सकते हैं। साझेदारी में काम करने वालों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

वैदिक ज्योतिष अनुसार सेहत के लिहाज से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। एनर्जी बनी रहेगी, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को एकाग्रता का लाभ मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।