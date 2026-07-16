Mesh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 16 July 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों का आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। साथ ही रवि योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग आपके कई रुके हुए कार्य बना सकते हैं। वहीं आज सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर होने से घर-परिवार और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर भी आपका ध्यान रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके लिए लाभदायक साबित होगा।

करियर और कारोबार के मामले में दिन सकारात्मक साबित हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अपनी मेहनत और समझदारी से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलने के साथ नए संपर्क भी बन सकते हैं। यदि किसी नई योजना या निवेश पर विचार कर रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं और रुका हुआ धन मिलने की भी संभावना है।

वैदिक ज्योतिष अनुसार सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।