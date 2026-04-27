Aries Three Years Horoscope: वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह एक निश्चित अंतराल पर पर गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर पड़ता है। यहां हम आज बात करने जा रहे हैं मेष राशि के आगामी 3 साल के वर्षफल के बारे में, मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। वहीं मंगल को साहस, पराक्रम, शौर्य, प्रापर्टी, क्रोध और रक्त का कारक माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि मेष राशि पर अभी शनि की साढ़ेसाती चल रही है और आप लोगों के लिए समय बहुत उठापटक वाला चल रहा है, तो आइए जानते हैं आगामी 3 साल करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, सेहत और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसे साबित हो सकते हैं…

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शनि की साढ़ेसाती

आप लोगों पर साल 2027 के मध्य तक शनि की साढ़ेसाती चलेगी। इसलिए आपको सेहत और काम- कारोबार को लेकर परेशानी हो सकती है। साथ ही करियर में अचानक सफलता नहीं बल्कि धीरे-धीरे ग्रोथ मिलेगी। वहीं नौकरी बदलने का विचार हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। साथ ही व्यापार में नए निवेश सोच-समझकर करें, क्योंकि जोखिम थोड़ा अधिक रह सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी दूरी या गलतफहमी आ सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। सेहत के मामले में थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी परेशान कर सकती है।

वहीं 2028, 29 और 30 आपके लिए कष्टकारी रह सकते हैं। क्योंकि आपकी राशि पर नीच शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं 2028, 29 और 30 का आधाे साल में शनि देव मेष राशि में ही भ्रमण करेंगे। इसलिए शारीरिक कष्ट हो सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन में क्लेश बढ़ सकती हैं।

गुरु ग्रह का गोचर

वहीं अगर हम बात करें गुरु बृहस्पति के गोचर, तो वो आपको मई 2026 तक अच्छे नहीं हैं। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से तीसरे भाव पर संचऱण कर रहे हैं। इसलिए इस समय आर्थिक स्थिति थोड़ी समान्य रहेगी। वहीं काम- कारोबार थोड़ धीमा चल रही है। वहीं मई के बाद गुरु ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर संचरण करेंगे। इसलिए इस समय आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही माता के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है।

जुलाई 2027 से जुलाई 2028 तक अच्छा समय

वहीं जुलाई 2027 के बाद गुरु आपकी राशि से पंचम भाव पर संचरण करेंगे। यहां आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपकी योजनाओं में सफलता मिल सकती है। वहीं वर्ष 2027 में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मेष राशि के ऊपर रहेगी। तो उस साल आपको धनलाभ के अवसर ज्यादा प्राप्त होंगे। आकस्मिक धनलाभ भी हो सकता है। साथ ही रियल स्टेट, जमीन- जायदाद में लाभ हो सकता है। साथ ही राहु ग्रह भी आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव पर संचऱण करेंगे। लेकिन जुलाई 2028 में जब गुरु ग्रह छठे भाव पर संचरण करेंगे। तो वो समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कुल मिलाकर जुलाई 2027 से जुलाई 2028 तक का समय अच्छा साबित हो सकता है।

करें ये महा उपाय

वहीं आप लोगों शनि देव की पूजा- अर्चना करनी चाहिए। साथ ही शनि देव से संबंधित दान करने चाहिए। शनि के मंत्रों का जाप करना है। वहीं हनुमान जी की भी आपको पूजा अर्चना करनी है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।