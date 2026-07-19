Aries August Horoscope 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार अगस्त 2026 मेष राशि वालों के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन और शुभ राजयोग लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में 1 अगस्त को शुक्र देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 2 अगस्त को मंगल देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 5 अगस्त को बुध देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही कर्क राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके साथ ही गजकेसरी राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग और हंस राजयोग भी पूरे महीने शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे।

वहीं 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिलेंगे। इन ग्रहों और राजयोगों का प्रभाव मेष राशि के जातकों के जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है अगस्त का महीना…

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कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं

अगस्त का महीना नौकरीपेशा मेष राशि वालों के लिए उपलब्धियों से भरा रह सकता है। 2 अगस्त से मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके पराक्रम, संचार कौशल और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे प्रमोशन, नई भूमिका या किसी बड़े प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है।

साथ ही बुधादित्य राजयोग आपकी बुद्धिमत्ता और प्रस्तुति कौशल को मजबूत करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए भी समय अनुकूल दिखाई देता है।

निवेश से लाभ के योग

व्यापारियों के लिए अगस्त लाभकारी साबित हो सकता है। महालक्ष्मी राजयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक रहेगा और लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है। गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से नए ग्राहकों, नए निवेशकों या बड़े व्यावसायिक समझौते का अवसर मिल सकता है। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें सोच-समझकर फैसले लेने चाहिए, लेकिन लाभ की संभावनाएं मजबूत रहेंगी। शुक्र का कन्या राशि में गोचर कार्यक्षेत्र में व्यवस्थित योजना बनाने की प्रेरणा देगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत में भी वृद्धि हो सकती है।

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पुराने रोगों से मिल सकती है राहत

स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सामान्य से बेहतर रह सकता है, लेकिन काम का दबाव बढ़ने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। मंगल का प्रभाव ऊर्जा बढ़ाएगा, हालांकि जल्दबाजी और लापरवाही से छोटी-मोटी चोट लगने की आशंका भी बन सकती है। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपके लिए लाभदायक रहेगा। हंस राजयोग मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देगा, जिससे तनाव कम महसूस होगा। पुराने रोगों से भी धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत हैं।

जीवनसाथी के साथ संबंध होंगे मधुर

वैवाहिक जीवन में अगस्त सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। गजकेसरी राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव परिवार में खुशहाली और आपसी सहयोग बढ़ा सकता है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव मिलने या किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने के संकेत हैं। वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य का प्रभाव रिश्तों में आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में विश्वास मजबूत होगा और भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।