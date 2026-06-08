Kumbh Three Years Horoscope: Aquarius Three Years Horoscope: ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंभ राशि के स्वामी न्यायाधीश शनि देव को माना जाता है। वहीं ज्योतिष में शनि देव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारक माना जाता है। साथ ही शनि ग्रह लगभग 30 महीने बाद बाद एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। वहीं गुरु ग्रह 13 महीने बाद गोचर करते हैं। वहीं मंगल देव लगभग 45 दिन बाद गोचर करते हैं। साथ ही सूर्य, बुध और शुक्र लगभग 1 महीने बाद गोचर करते हैं। वही आपको बता दें कि गुरु ग्रह अभी अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं और वह अक्टूबर में कर्क से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों को आने वाले 3 साल कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं…

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साल 2026 रह सकता है ऐसा

वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 कई बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। इस वर्ष शनि आपकी राशि से जुड़े फैसलों में गंभीरता और जिम्मेदारी बढ़ाएंगे। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और नौकरी बदलने का विचार भी बन सकता है। जो लोग सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

आर्थिक स्थिति हो सकती है मजबूत

साथ ही व्यापार में शुरुआत में धीमापन रह सकता है, लेकिन साल के बीच में लाभ के संकेत बनेंगे। गुरु का प्रभाव आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकता है और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। राहु-केतु के कारण कुछ लोगों को पार्टनरशिप और रिश्तों में भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें। सेहत के मामले में तनाव, नींद की कमी और पेट से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

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कारोबार का हो सकता है विस्तार

वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार साल 2027 कुंभ राशि वालों के लिए उन्नति और विस्तार का वर्ष माना जा सकता है। शनि का प्रभाव आपको मेहनत का पूरा फल दिलाने की दिशा में काम करेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के योग बनेंगे। व्यापारियों के लिए यह साल नए निवेश और विस्तार के लिए अनुकूल रह सकता है, खासकर ऑनलाइन बिजनेस और कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है।

सेहत रह सकती है ऐसी

वहीं गुरु की शुभ दृष्टि धन लाभ और पारिवारिक सुख में वृद्धि कर सकती है। राहु का प्रभाव आपको नई योजनाओं की ओर आकर्षित करेगा, लेकिन जल्दबाजी नुकसान भी करा सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ब्लड प्रेशर, हड्डियों और नसों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। योग और नियमित दिनचर्या लाभदायक रहेगी।

वाहन और प्रापर्टी खरीद सकते हैं

ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए साल 2028 अनुकूल साबित हो सकता है। शनि की स्थिति आपको लंबे समय से रुके कार्यों में सफलता दिला सकती है। करियर में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। वहीं जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय शुभ रह सकता है। गुरु के प्रभाव से धन संचय के योग बनने के संकेत हैं और संपत्ति या वाहन खरीदने की संभावना भी बन सकती है।

अनुभवी की सलाह से हो सकता है लाभ

लेकिन राहु-केतु इस साल मानसिक उलझनों को बढ़ा सकते हैं, इसलिए किसी भी बड़े फैसले में अनुभवी लोगों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा और पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में खानपान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि लापरवाही से वजन बढ़ने या शुगर जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नियमित व्यायाम और संयमित जीवनशैली लाभ देगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।

