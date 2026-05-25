Aquarius June Horoscope 2026: वैदिक ज्योतिष अनुसार जून का महीना ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से बेहद खास होने जा रहा है। क्योंकि इस महीने ग्रहोंं के राजा सूर्य, धन के दाता शुक्र, ग्रहों के सेनापति मंगल, व्यापार के दाता बुध, देवताओं के गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वहीं इस महीने 2 जून को गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करके हंस महापुरुष राजयोग बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही 8 जून को कर्क राशि में गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं।

वहीं गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही इस महीने मिथुन राशि में भद्र महापुरुष राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों को जून का महीना धन, करियर, कारोबार और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है…

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छात्रों के मिल सकती है नौकरी

वैदिक ज्योतिष अनुसार जून का महीना करियर के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मिथुन राशि में बन रहे लक्ष्मी नारायण और भद्र महापुरुष राजयोग का प्रभाव आपके पंचम भाव पर पड़ेगा, जिससे बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। साथ ही जो छात्र उच्च संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका सपना पूरा हो सकता है।

वहीं नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साथ ही ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें महीने के मध्य तक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं।

आर्थिक स्थिति हो सकती है मजबूत

व्यापार के क्षेत्र में यह महीना नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। क्योंकि हंस और गजलक्ष्मी राजयोग आपकी राशि से छठे स्थान पर बनेंगे। इसलिए इस दौरान पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और निवेश से भी फायदा होने के संकेत हैं।

साथ ही गजलक्ष्मी राजयोग का प्रभाव आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में बड़े निवेश सोच-समझकर करें। वहीं इस महीने विदेश या ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने का विचार भी सफल हो सकता है।

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ऐसा रह सकता है स्वास्थ्य

वैदिक ज्योतिष अनुसार स्वास्थ्य के मामले में जून का महीना मिला-जुला रह सकता है। शुरुआत में ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन अधिक काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है। वहीं इस महीने खानपान में लापरवाही करने से पेट संबंधी समस्या या गैस-एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। वहीं नियमित योग और पर्याप्त नींद आपके लिए जरूरी रहेगी। हंस राजयोग मानसिक शांति और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही महीने के अंत में यात्रा के दौरान सावधानी रखें।

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पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं

प्रेम संबंधों के लिए यह महीना काफी रोमांटिक सिद्ध हो सकता है। इस महीने पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। अविवाहित लोगों को नया प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। वहीं जो लोग लंबे समय से रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, वे इस महीने कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलने से रिश्ते और मजबूत होंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।