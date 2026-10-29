Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 29 October 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (29 अक्टूबर 2026)।

आज का कुंभ राशि का राशिफल (29 अक्टूबर): विवाहित युगल आज अत्यधिक सामीप्य का अनुभव करेंगे और प्रेम और सद्भावनापूर्ण संबंधों का आनंद लेंगेबच्चे आज सब की आँखों के तारे रहेंगे। उनके परीक्षाफल और उपलब्धियों पर पूरा परिवार गर्व महसूस करेगा।बहुत ही आकर्षक विदेशागत स्थान पर एक लम्बी आनंददायक छुट्टी के योग बन रहे हैं। विद्यार्थी आज अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन और सलाह के लिए संपर्क करेंगे। शिक्षक उन्हें उनकी समस्याओं और पूछताछ में सहायता करेंगे।राजनेताओं को आज पार्टी सदस्यों के आवश्यक और जरुरी समस्याओं के समाधान के लिए बुलावा आ सकता है।कलाकार आज कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे।

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