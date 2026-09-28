Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (28 सितंबर 2026)।

आज का कुंभ राशि का राशिफल (28 सितंबर): अपनी भावनाओं और इच्छाओं को मन में ही दबा कर रखना या अपने साथी के साथ साझा नहीं करना आप के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके कारण आप दोनों के बिच दूरियां बढ़ सकती हैं जो आप दोनों के संबंध लिए चिंता का कारण हो सकता है।जो लोग वाक्बद्ध हो चुके हैं वे खरीदारी और अन्य वैवाहिक तैयारियों में व्यस्त रहेंगे।वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के लिए सलाह लीजिये। इससे आपको उनके अनुभव से लाभ होगा और उन्हें भी प्रसन्नता होगी।आज बाजार का उतार चढ़ाव निवेशकों को अनापेक्षित मुनाफा दिलाएगा। वे वास्तव में बहुत बड़ा लाभ पा सकते हैं यदि सोच समझ कर निवेश करें।पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखने वाले छात्र सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में इनाम जीत सकते हैं।लंबी बीमारी से पीड़ित शय्या ग्रस्त मरीज उचित दवा और देखभाल से जल्द ही ठीक हो जाएंगे।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।