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कुंभ राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Kumbh Rashi) | 25 अक्टूबर 2026 कुंभ राशि – आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal – Kumbh Rashi) | 25 अक्टूबर 2026

आज का कुंभ राशि का राशिफल (25 अक्टूबर): विवाहित दम्पति आज कोई नयी जगह, स्थावर संपत्ति खरीद सकते हैं या अपने घर का नवीनीकरण करवा सकते हैं। कुंवारे व्यक्तियों को सलाह है कि आज अपने भावी जीवनसाथी को पाकर अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दें अन्यथा बहुत देर हो जाएगी।किसी बाहरी यात्रा से पुनरर्स्फुर्ती का अनुभव होगा। यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। शेयर बाजार के निवेशकों और दलालों की आज कुछ नए ग्राहकों से भेंट होगी जो बहुत लाभदायक सिद्ध होगी।राजनेताओं को आज अपने सुनिश्चित ध्येय और विचारों के लिए विरोधी पक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सौभाग्यवश वे इस स्थिति से बहुत आसानी से बाहर आ सकेंगे।कुछ दिनों से जो अत्यधिक बीमार रहे हैं। आज बहुत आराम महसूस करेंगे और इन पीड़ाओं से छुटकारा पाएंगे।

Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 25 October 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (25 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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Updated: 05:30 AM

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