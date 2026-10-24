Newsletters
LIVE TV

कुंभ राशि – आज का राशिफल (Kumbh Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 24 अक्टूबर 2026 कुंभ राशि – आज का राशिफल (Kumbh Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 24 अक्टूबर 2026

आज का कुंभ राशि का राशिफल (24 अक्टूबर): घर में शांति बनाये रखने के लिए विवाहित दम्पति संयम और समझदारी बनाये रखें। बच्चे आज अपनी कला या साहित्य की प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। माता-पिता को उन्हें प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।सॉफ्टवेयर या बिक्री प्रतिनिधि की नौकरी के लिए प्रात्यक्षिक के लिए नियोजन हेतु आज का दिन अच्छा है।वकील आज आखिरकार अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालेंगे। उन्हें सलाह है कि परिवार के साथ दोपहर और शाम के भोजन का आनंद लें।संस्था द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम में आज शिक्षक बहुत व्यस्त रहेंगे।फिल्म उद्योग में ठग आज आकर्षक प्रस्ताव, धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वे एक महान सामाजिक जीवन का आनंद भी लेंगे।

Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 24 October 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (24 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

और पढ़ें

Updated: 04:07 AM

राशि

November 2026 Numerology, Numerology predictions, Root number predictions, ank rashifal November 2026, monthly ank rashifal 2026, ank rashifal November 2026, November 2026 numerology prediction, नंवबर 2026 मासिक अंक ज्योतिष, मासिक राशिफल नंवबर 2026, November 2026 birthdate rashifal, November 2026 ank jyotish, monthly numerology prediction, November 2026 monthly numerology, monthly horoscope November 2026, November horoscope 2026, मूलांक के अनुसार नवंबर 2026 का राशिफल, अंक ज्योतिष के अनुसार नवंबर में बड़े बदलाव, नवंबर 2026 मूलांक 1 से 9 तक का भविष्यफल
Numerology Predictions November 2026: नवंबर में इन 5 मूलांक वालों को तरक्की और धन लाभ मिलने के योग, जानिए मासिक अंक राशिफल

Monthly Numerology Prediction November 2026 (मासिक अंक राशिफल नवंबर 2026): नवंबर माह में कुछ मूलांक के जातकों को नई नौकरी…

Shukra Gochar 2026, Shukra In Tula 2026, Venus Transit 2026, Venus Transit in libra 2026, Venus Transit November 2026, Venus in libra Effects, Shukra Rashi Parivartan, Zodiac Predictions 2026, Wealth Astrology, Career Astrology, shukra gochar 12 zodiac sign effect, Malvya Rajog 2026, shukra make malvya rajyog 2026, malvaya rajyog in kundli, Lucky zodiac signs for Venus transit, shukra Gochar 2026 rashi effects, Astrology news in Hindi, शुक्र गोचर, 22 नवंबर को शुक्र का तुला राशि में गोचर, शुक्र गोचर से किन राशियों को लाभ, तुला राशि में शुक्र का गोचर, शुक्र गोचर का राशियों पर प्रभाव, ज्योतिष समाचार, शुक्र का भाग्यशाली राशियों पर असर, लाभ, पद प्रतिष्ठा, करियर में सफलता, वैदिक ज्योतिष, नवंबर 2026 ज्योतिष समाचार
22 नवंबर को धनदाता शुक्र करेंगे स्वराशि तुला में प्रवेश, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि को आर्थिक तरक्की के योग

Shukra Gochar 2026: वैभव के दाता शुक्र नवंबर माह के अंत में पुन: अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे…

Aaj Ka Rashifal 23 October 2026, today horoscope
Aaj Ka Rashifal 23 October 2026: आज शुक्र प्रदोष व्रत पर बन रहा रवि योग, धनु और कुंभ राशि वालों को कारोबार में लाभ के योग, जानिए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 23 October 2026 (आज का राशिफल): फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज शुक्र प्रदोष व्रत पर रवि योग…

राशिफल

मेष
मेष

अचानक और अस्वाभाविक परिस्थिति के निर्माण होने…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

आप बाहर समय बिताना बहुत पसंद करते…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

अविवाहितों के पालक और सम्बन्धी उनके लिए…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

एकाकी जन आज किसी से मिलेंगे जो…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

बाहर पढ़ाई के लिए गए हुए बच्चे…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

आज आप अपने पुराने रिश्ते को सुधारने…

और पढ़ें
तुला
तुला

नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जो लोग एकाकी हैं उन्हें सलाह है…

और पढ़ें
धनु
धनु

आपका उदारता पूर्ण रवैया और गर्मजोशी आपको…

और पढ़ें
मकर
मकर

आपकी अपने प्रेमी के साथ छुट्टी या…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

घर में शांति बनाये रखने के लिए…

और पढ़ें
मीन
मीन

आप किसी स्वच्छंद सम्बंध में उलझने की…

और पढ़ें
मेष
मेष

टीचर्स इस सप्ताह अपनी वर्तमान नौकरी और…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

कर्मचारियों की अचानक हड़ताल के कारण साइट…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर…

और पढ़ें
तुला
तुला

प्यार करने वालों को अब अपने अतीत…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

बच्चों की पढ़ाई इस सप्ताह परिवार के…

और पढ़ें
धनु
धनु

राजनीति से जुड़े लोगों को जनता के…

और पढ़ें
मकर
मकर

अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर…

और पढ़ें
मीन
मीन

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज