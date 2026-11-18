Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 18 November 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (18 नवंबर 2026)।

आज का कुंभ राशि का राशिफल (18 नवंबर): घर में वयस्क व्यक्ति की किंचित उपेक्षा भी उन्हें उदास कर सकती है। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें विश्वास दिलाइये कि वे आप सबके लिए बहुत खास हैं।बच्चे आज परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनकी उपलब्धियों से पूरा परिवार उन पर गर्व करेगा।बेरोजगार कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी के प्रस्ताव या नए अवसर मिल सकते हैं। आज पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल सकते हैं।न्यायिक व्यवसाय से जुड़े लोग आज अपने आसपास बहुत से परिवर्तन देखेंगे। अपितु, उनके कामों के सन्दर्भ में कोई खास बदलाव नहीं होगा।विद्यार्थियों को आज शांतिपूर्ण कठिनाइयों से जूझना होगा। उनका आलसीपन भी परियोजनाओं में देरी करवा सकता है।जो महिलाएं सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और फिल्मी कलाकार हैं उन्हें आज अपमान सहना पड़ सकता है, अगर वे बहुत सावधान न रहीं तो।

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