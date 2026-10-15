Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 15 October 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (15 अक्टूबर 2026)।

आज का कुंभ राशि का राशिफल (15 अक्टूबर): अनायास आयी हुई समस्या के कारण आज आपका प्रेमी से मिलन नहीं हो सकेगा।पालक आज अविवाहित युवकों को बाहर पार्टियों में जाने से रोकेंगे।उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की इच्छा रखने वाले बच्चे आपकी सलाह के लिए आपसे संपर्क करेंगे जिससे आपको बहुत खुशी और गर्व होगा।वकीलों को आज अभियोग जीतने के कारण मुवक्किलों से बहुत प्रशंसा प्राप्त होंगी। उनकी फ़ीस के अलावा उपर से कोई भेंट भी मिल सकती हैं।शिक्षकों को अपने नियमित कामों के आलावा भी कुछ अतिरिक्त काम करने पड़ सकते हैं।कलाकारों को ख़ुद को तरोताजा करने और काम की थकान और व्यस्तता के लिए खुद को तैयार करने के लिए समय देना चाहिए।

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