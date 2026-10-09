Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 09 October 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (09 अक्टूबर 2026)।

आज का कुंभ राशि का राशिफल (09 अक्टूबर): अपने नये रिश्ते को बढ़ने और परिपक्व होने के लिए थोडा और समय दीजिये। ताकि आप भविष्य में किसी असुविधा से बच सकें।जो लोग विवाह से संबद्ध हैं उनके लिए घर और दफ्तर में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्हें अपने मंगेतर से नियोजित भेंट को स्थगित करना पड़ेगा।अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है। उन्हें प्रभावित करने का पूरा प्रयत्न करें।विधि के क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने कर्मक्षेत्र और व्यवसाय को स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएंगे।संगीत, साहित्य, चित्रकारी आदि में प्रवीण और कलात्मकता प्राप्त लोगो के लिए आज का दिन बहुत ख़ास है। उन्हें आज समाज में प्रतिष्ठा और प्रशंसा मिलेगी।

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