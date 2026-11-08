Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 08 November 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (08 नवंबर 2026)।

आज का कुंभ राशि का राशिफल (08 नवंबर): किसी अकस्मात् कारण से आप नौकरी का मौका गंवा देंगे, पर धैर्य रखे। नया मौका जल्द ही मिलेगा।छात्र आज कठिन गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उन्हें इस बात से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वे क्या कर रहे हैं।लंबे समय से चले आ रहे विवाद में फंसे खिलाड़ियों को आखिरकार छुटकारा मिलेगा। उन पर लगे दोषों का भी परिहार हो जायेगा।कलाकार आज अपने नए जीवन शैली से समन्वय नहीं कर पायेंगे। वे अपने भूतकाल के विचारों से अपने आप को निष्क्रिय और दुखी महसूस करेंगे।आज आप जोशीले, जीवन शक्ति से भरपूर और और स्वस्थ रहेंगे।

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