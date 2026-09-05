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कुंभ राशि – आज का राशिफल (Today’s Kumbh Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 05 सितंबर 2026 कुंभ राशि – आज का राशिफल (Today’s Kumbh Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 05 सितंबर 2026

आज का कुंभ राशि का राशिफल (05 सितंबर): रोमांचक साथी को अपने प्रेमी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए आज ज्यादा समय मिलेगा। उन्हें उनके साथ समय बिताने और साथ ही बाहर जाने का अवसर मिलेगा।बुजुर्गों के लिए आज खुशनुमा दिन होगा। वे आज सभी उम्र के लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। जीवन के प्रति अपने जोशपूर्ण रवैय्ये से वे युवाओं के सामने प्रेरणात्मक उदाहरण रखेंगे।पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए अच्छा दिन है। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत संभावनाएं हैं।प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए आज विजयी दिन होगा। खासकर जो लोग खुद को कम आंकते रहे थे, आज नए विक्रम बनाएंगे।दवा लेने से आज आपको तेजी से ठीक होने में मदद मिलेगी।

Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (05 सितंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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Updated: 05:30 AM

राशि

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5 सितंबर को बुद्धिदाता बुध करेंगे उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश, वृषभ, कर्क और मकर राशि को आर्थिक उन्नति के योग

Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यापार के दाता बुध 5 सितंबर को सूर्य के नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी में…

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Aaj Ka Tarot Rashifal 4 September 2026: सिंह और मीन राशि वालों को मिलेगा उपलब्धियों, प्रेम और पारिवारिक सुख का आनंद, जानें दैनिक टैरो राशिफल

आज का टैरो राशिफल 5 सितंबर 2026: आज का दिन महत्वाकांक्षी कदमों और गहरी भावनात्मक संतुष्टि का एक अद्भुत संतुलन…

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Krishna Janmashtami Kab Hai, Puja Vidhi, Muhurat, Mantra: कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है।…

राशिफल

मेष
मेष

पारिवारिक समारोह और स्नेह मिलन आज घर के वयस्कों और अन्य सदस्यों को आनंदित करेंगे। वयस्क जन अपने रिश्तेदारों, बेटों, बेटीयों से मिल कर प्रसन्न होंगे।आज बाजार का उतार चढ़ाव निवेशकों को अनापेक्षित मुनाफा दिलाएगा। वे वास्तव में बहुत बड़ा लाभ पा सकते हैं यदि सोच समझ कर निवेश करें।आज छात्र पूरी मेहनत से अपनी…

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वृषभ
वृषभ

आपका वयस्कों के प्रति आदर भाव और प्रेम उन्हें प्रसन्न करेगा। यह प्रसन्नता पूरे परिवार में स्पष्ट दिखाई देगी।अच्छे और नए काम की तलाश कर रहे डॉक्टरों को आज उच्चादिकारियों की ओर से सुरक्षित सेवा के लिए बुलाया जा सकता है।आज बाजार शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा।आज छात्र अपनी पढ़ाई बहुत…

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मिथुन
मिथुन

आपका उदारता पूर्ण रवैया और गर्मजोशी आपको कुछ खुशी और प्यार भरे पल देंगे। बच्चे आज अपने से छोटे भाई-बहनों के प्रति प्रेमपूर्वक रहेंगे।निरुद्यम या बेरोजगार लोग आज अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत किये जायेंगे।विधि के क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने कर्मक्षेत्र और व्यवसाय को स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएंगे।छात्रों को पढ़ाई…

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कर्क
कर्क

वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के लिए सलाह लीजिये। इससे आपको उनके अनुभव से लाभ होगा और उन्हें भी प्रसन्नता होगी।किसी अकस्मात् कारण से आप नौकरी का मौका गंवा देंगे, पर धैर्य रखे। नया मौका जल्द ही मिलेगा।खिलाड़ी आज बहुत गतिशील रहेंगे। किसी भी दुस्साहसपूर्ण काम के लिए स्वयं को स्फूर्त और उत्साहित महसूस…

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सिंह
सिंह

अपने प्रिय व्यक्ति के साथ एक रूमानी यात्रा की संभावना की जा सकती है।चिकित्सा पेशेवरों आज बेहतर कैरियर के अवसर या विकल्पों की उपलब्धता के लिए धीरज से काम लें। उन्हें जल्द ही अच्छा मौका मिलेगा। लेखापाल आज पुस्तपालन में कुछ छोटी-मोटी गलतियां कर सकते हैं जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा।स्थावर संपत्ति कारोबारियों और…

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कन्या
कन्या

आज प्रेमी युगल एक रूमानी शाम साथ बिता सकते हैं। आपके थक कर घर वापिस आने पर बच्चे आपके तनाव को कम करने में सहायता करेंगे।डॉक्टरों को अपने मौजूदा काम के साथ-साथ अन्य जिम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ सकती है। आज घरेलू समस्याओं के कारण लेखापालों को काम से दूर रहकर घरेलू मामलों को प्राथमिकता देनी…

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तुला
तुला

प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिता बिताएंगे। बच्चों के बीच के छोटे मोटे झगड़ों के कारण आज परिवार असहज हो सकता है। इन्हें निपटाना ज़रा मुश्किल मालूम होगा।जो लोग नई नौकरी की खोज कर रहे हो, उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसी के कारण उन्हें प्रसिद्धि और नई पहचान भी…

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वृश्चिक
वृश्चिक

अपनी भावनाओं और इच्छाओं को मन में ही दबा कर रखना या अपने साथी के साथ साझा नहीं करना आप के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके कारण आप दोनों के बिच दूरियां बढ़ सकती हैं जो आप दोनों के संबंध लिए चिंता का कारण हो सकता है।जो लोग वाक्बद्ध हो चुके हैं वे खरीदारी और…

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धनु
धनु

कुंवारे व्यक्ति आज बहुत खुश हो सकते है, क्योंकि आज उनके सितारे बुलंदी पर है और उनके अपने जीवनसाथी के मिलने के योग बन रहे हैं।आज परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा सैर की संभावना है।शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज वे जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं।कोई गुरु या…

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मकर
मकर

प्रेमी युगल आज साथी से सकारात्मक इशारा पाकर बेहद प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और अपने भविष्य के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं।घर में वयस्क व्यक्ति की किंचित उपेक्षा भी उन्हें उदास कर सकती है। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें विश्वास दिलाइये कि वे आप सबके लिए बहुत खास हैं।मनोरंजन हेतु नौकाविहार या जहाजी…

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कुंभ
कुंभ

रोमांचक साथी को अपने प्रेमी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए आज ज्यादा समय मिलेगा। उन्हें उनके साथ समय बिताने और साथ ही बाहर जाने का अवसर मिलेगा।बुजुर्गों के लिए आज खुशनुमा दिन होगा। वे आज सभी उम्र के लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। जीवन के प्रति अपने जोशपूर्ण रवैय्ये से वे…

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मीन
मीन

आज प्रेमियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों की भविष्यवाणी की जाती है। यह उचित होगा यदि वे भावनात्मक होने के बजाय व्यावहारिक हों।विवाहित जोड़ों का अपने भाई या बहन के साथ मामूली विवाद हो सकता है। इससे चलते परिवार में काफी तनाव हो सकता है।किसी बाहरी यात्रा से पुनरर्स्फुर्ती का अनुभव होगा। यह आपके लिए फायदेमंद…

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मेष
मेष

इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वे शायद अपने फैंस की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाएं।इस सप्ताह टीचर्स को कोई सरप्राइज मिल सकता है, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खबर।अकाउंटेंट्स के…

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वृषभ
वृषभ

रियल एस्टेट (जमीन-जायदाद) के कारोबारियों के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और फायदे का सौदा साबित होगा।करियर में बदलाव करने या भविष्य की संभावनाओं को बेहतर बनाने की इच्छा रखने वाले तकनीकी पेशेवरों के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है।उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के नतीजों का इंतज़ार कर रहे छात्रों को इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम…

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मिथुन
मिथुन

राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम जनता और अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय रहेंगे।टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग इस सप्ताह काम के घंटों के बाद अपने परिवार के साथ बिताने के लिए थोड़ा समय निकाल पाएंगे।तकनीकी क्षेत्र के लोग इस सप्ताह तनावग्रस्त या मानसिक रूप से विचलित महसूस कर सकते…

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कर्क
कर्क

कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को इस सप्ताह पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कतों (उलझनों) का सामना करना पड़ सकता है, जिसे सुलझाने में उनका काफी समय और प्रयास लग सकता है।इस सप्ताह बच्चे घर के कामों में हाथ बंटाकर काफी मददगार साबित होंगे। घर में होने वाला कोई भी समारोह हंसी-खुशी और मनोरंजन से भरपूर…

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सिंह
सिंह

पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।शादीशुदा लोगों को इस सप्ताह अपनी भावनाओं पर काबू रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि…

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कन्या
कन्या

राजनेताओं को इस सप्ताह जनता से मिलने-जुलने और बात करने के कई मौके मिलेंगे, जिससे उनकी जनछवि (पब्लिक इमेज) में काफी सुधार होगा।खिलाड़ियों को इस सप्ताह सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, ख़ासकर अपने कामकाजी और पेशेवर रिश्तों में, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके।छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा…

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तुला
तुला

राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे अपने विचारों या योजनाओं को जमीन पर उतारने में मुश्किल महसूस करेंगे। इस सप्ताह उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) को इस सप्ताह सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी।छात्र दोबारा अपनी पढ़ाई…

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वृश्चिक
वृश्चिक

बच्चों को इस सप्ताह कोई मामूली चोट या खरोंच लग सकती है, जिससे परिवार के लोग थोड़े चिंतित हो सकते हैं।बेरोजगार लोगों की इस सप्ताह कुछ नए संपर्कों से मुलाकात हो सकती है, जो नौकरी पाने में उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं।सॉफ्टवेयर या मार्केटिंग के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे…

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धनु
धनु

अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के अच्छे योग हैं।इस सप्ताह आप कई ज़िम्मेदारियों में उलझे रह सकते हैं, जिसके कारण अपने प्रिय के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कार्यक्रम टालना पड़ सकता है।खिलाड़ी इस…

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मकर
मकर

कलाकारों, विशेषकर पेंटर्स को इस सप्ताह किसी बड़े और मान्यता प्राप्त आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है।अपने प्रियजन के साथ मामूली अनबन इस सप्ताह आपको थोड़ी उदासी दे सकती है। खुद पहल करके मामलों को सुलझा लेना ही बेहतर होगा।इंजीनियरों को अपने गुस्से पर काबू रखने की सलाह दी जाती है, खासकर जब वे…

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कुंभ
कुंभ

कलात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपनी कला के दम पर करियर बनाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। उन्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए।लंबे समय से परेशान कर रहे सिरदर्द, पीठ दर्द या दांत दर्द जैसी तकलीफों से इस सप्ताह आपको काफी राहत मिलेगी।हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरों को इस सप्ताह अपना हुनर…

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मीन
मीन

नेताजी (राजनेता) इस सप्ताह जनता से संपर्क साधने के लिए कोई नया तरीका अपना सकते हैं, जिसका लोग दिल से स्वागत करेंगे और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा।जो छात्र पार्ट-टाइम कोर्स करने की सोच रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी योजनाओं को कुछ समय के लिए टालना पड़ सकता है।इस सप्ताह यात्रा के योग…

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मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

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वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

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मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

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कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

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सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

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कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

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तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

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वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

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धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

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मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

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कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

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मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

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राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

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वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

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मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

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कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

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सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

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कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

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तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

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वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

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धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

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मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

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कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

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