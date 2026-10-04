Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 04 October 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (04 अक्टूबर 2026)।

आज का कुंभ राशि का राशिफल (04 अक्टूबर): रोमांचक रूप से शामिल होने वाले जोड़ों को आज एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। उनकी अन्य व्यस्तताएं हो सकती हैं जो उन्हें एक साथ समय ना बिताने के लिए मजबूर कर सकती हैं।यदि आप अविवाहित है तो आज किसी भी नए व्यक्ति से मिलते समय सावधान रहें। धन रखें की हर चमकती सोना नहीं होती।बुजुर्गों के लिए आज खुशनुमा दिन होगा। वे आज सभी उम्र के लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। जीवन के प्रति अपने जोशपूर्ण रवैय्ये से वे युवाओं के सामने प्रेरणात्मक उदाहरण रखेंगे।शेयर बाजार के निवेशक आज बाजार से दूर रह कर परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए अच्छा दिन है। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत संभावनाएं हैं।दवा लेने से आज आपको तेजी से ठीक होने में मदद मिलेगी।

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