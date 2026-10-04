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कुंभ राशि – आज का राशिफल (Kumbh Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 04 अक्टूबर 2026 कुंभ राशि – आज का राशिफल (Kumbh Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 04 अक्टूबर 2026

आज का कुंभ राशि का राशिफल (04 अक्टूबर): रोमांचक रूप से शामिल होने वाले जोड़ों को आज एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। उनकी अन्य व्यस्तताएं हो सकती हैं जो उन्हें एक साथ समय ना बिताने के लिए मजबूर कर सकती हैं।यदि आप अविवाहित है तो आज किसी भी नए व्यक्ति से मिलते समय सावधान रहें। धन रखें की हर चमकती सोना नहीं होती।बुजुर्गों के लिए आज खुशनुमा दिन होगा। वे आज सभी उम्र के लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। जीवन के प्रति अपने जोशपूर्ण रवैय्ये से वे युवाओं के सामने प्रेरणात्मक उदाहरण रखेंगे।शेयर बाजार के निवेशक आज बाजार से दूर रह कर परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए अच्छा दिन है। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत संभावनाएं हैं।दवा लेने से आज आपको तेजी से ठीक होने में मदद मिलेगी।

Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 04 October 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (04 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

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Updated: 04:07 AM

राशि

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