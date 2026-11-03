Newsletters
LIVE TV

कुंभ राशि – आज का राशिफल (Kumbh Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 03 नवंबर 2026 कुंभ राशि – आज का राशिफल (Kumbh Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 03 नवंबर 2026

आज का कुंभ राशि का राशिफल (03 नवंबर): आज प्रवास के योग बन रहे हैं। वैद्यकीय क्षेत्र के लोगों के लिए आज बेवजह वैचारिक विरोधों के कारन झंझटों ममें फंसने के योग हैं विशेष कर उनके काम करने की जगह जहाँ उनके सहकर्मी भी हैं।अभियांत्रिकी के क्षत्र में कार्यरत लोग आज काम पर और घर में जिम्मेदारियों का बहुत बोझ महसूस करेंगे।जो लोग लेखांकन पेशे में हैं, उन्हें आज कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। उन्हें ऐसा करने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके हितों की रक्षा हो।अचल संपत्ति के व्यवसायी विशेष रूप से दलाल वर्ग आज नई हिस्सेदारी के व्यवहार साझा कर सकते है, जो निकट भविष्य में बहुत लाभदायक होंगे।व्यावसायिक पार्टियों की मेजबानी करने के लिए एक आदर्श दिन है। विशेषकर व्यवसायियों को अपनी नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता या धन की मांग करने के लिए।

Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 03 November 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (03 नवंबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

और पढ़ें

Updated: 04:07 AM

राशि

Mercury Rise 2026, Mercury Transit in Libra 2026
दिवाली बाद बुद्धि के दाता बुध होंगे उदय; कन्या, कर्क, और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

बुध उदय 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार बुध ग्रह दिवाली बाद उदित होने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों पर…

Dhanteras 2026, Malavya Rajyog 2026
6 नवंबर धनतेरस पर बन रहा मालव्य राजयोग; तुला, कन्या, मेष और मकर राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

मालव्य राजयोग 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार धनतेरस पर शुक्र ग्रह मालव्य राजयोग बनाने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों…

Aaj Ka Rashifal 02 November 2026, today horoscope
Aaj Ka Rashifal 02 November 2026: आज चंद्रमा कर रहे अपनी स्वराशि कर्क में संचरण; कर्क और सिंह राशि वालों को नौकरी में मिल सकते हैं नए अवसर, जानिए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 02 November 2026 (आज का राशिफल): फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर…

राशिफल

मेष
मेष

परिवार के साथ व्यापारिक यात्रा या तीर्थयात्रा…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जो लोग एकाकी हैं उन्हें सलाह है…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

आज आप बहुत संयमित मानसिक स्थिति में…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

आज अपने प्रेमी को अपने माता-पिता से…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

आप किसी स्वच्छंद सम्बंध में उलझने की…

और पढ़ें
तुला
तुला

प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ सुखद समय…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

अपनी भावनाओं और इच्छाओं को मन में…

और पढ़ें
धनु
धनु

कुंवारे व्यक्ति आज बहुत खुश हो सकते…

और पढ़ें
मकर
मकर

रोमांचक साथी को आज एक-दूसरे से किए…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

आज प्रवास के योग बन रहे हैं।…

और पढ़ें
मीन
मीन

विवाहित जोड़ों का अपने भाई या बहन…

और पढ़ें
मेष
मेष

तकनीकी प्रोफेशनल्स इस सप्ताह अपने करियर के…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को ऑफिस में सुधार देखने…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) को इस सप्ताह सैलरी में…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम…

और पढ़ें
तुला
तुला

इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध को आपके…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

सक्रिय और कर्मठ राजनेता इस सप्ताह अपनी…

और पढ़ें
धनु
धनु

हल्की-फुल्की बीमारी या मौसमी तकलीफ के कारण…

और पढ़ें
मकर
मकर

राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हो सकती…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

वकीलों को इस सप्ताह बड़ी और नामी…

और पढ़ें
मीन
मीन

सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह थोड़े समय…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज