Kumbh Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 01 October 2026: जानें आज का दिन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kumbh राशिफल (01 अक्टूबर 2026)।

आज का कुंभ राशि का राशिफल (01 अक्टूबर): अपनी भावनाओं और इच्छाओं को मन में ही दबा कर रखना या अपने साथी के साथ साझा नहीं करना आप के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके कारण आप दोनों के बिच दूरियां बढ़ सकती हैं जो आप दोनों के संबंध लिए चिंता का कारण हो सकता है।जो लोग वाक्बद्ध हो चुके हैं वे खरीदारी और अन्य वैवाहिक तैयारियों में व्यस्त रहेंगे।बच्चे अपनों से बड़ों के लिए और दुर्बल घटकों के लिए करुणा और आदर का भाव दिखा कर सभी का प्यार और प्रशंसा प्राप्त करेंगे।वकीलों को आज किसी बड़े संस्थान की ओर से वैधानिक सलाहकार के पद के लिए निमंत्रित किया जा सकता है। इससे उन्हें सम्मान, ख्याति और धन का लाभ होगा।शिक्षकों के लिए शुभ दिन है। आज उन्हें वेतन वृद्धि मिल सकती है।घटनाओं का एक आश्चर्यजनक मोड़ आ सकता है। आज एक दोस्त के रूप में पुराने दुश्मन सामने आ सकता है। वह मदद लेने आ सकता है।

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