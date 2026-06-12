Aquarius Horoscope June To December 2026: कुंभ राशि जून से दिसंबर 2026 की अवधि ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस समय कुंभ राशि में शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन और अनुभवों का संकेत देता है। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति, राहु, मंगल और केतु की स्थिति भी इस राशि के जातकों पर प्रभाव डाल रही है। ये सभी ग्रह स्थितियां मिलकर करियर, आर्थिक स्थिति, संबंधों और जीवनशैली में बदलाव का संकेत दे रही हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों आने वाले 7 माह कैसे बीतेंगे…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि दूसरे भाव में विराजमान है। इसके साथ ही साढ़ेसाती के अंतिम चरण में हैं। गुरु बृहस्पति छठे भाव में स्थित रहकर करियर और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रहे हैं। राहु लग्न भाव में और केतु सप्तम भाव में सक्रिय हैं। इसके अलावा अन्य ग्रहों की गति भी समय-समय पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेगी

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कुंभ राशि में शनि साढ़े के अंतिम चरण का असर

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंभ राशि में शनि की साढ़े साती होने से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रिश्ते, धन और स्वास्थ्य की गहरी परीक्षा हो सकती है। पहले चरण में संबंधों का परीक्षण होता है, दूसरे में आर्थिक स्थिति और कार्यक्षमता की परीक्षा होती है, जबकि तीसरे चरण में स्वास्थ्य और जीवनशैली पर प्रभाव देखा जाता है। ऐसे में इस समय स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखने की जरूरत है। साढ़ेसाती का यह अंतिम चरण जीवन में कई पुराने बंधनों और परिस्थितियों को समाप्त कर एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। इस दौरान कुछ लोगों को नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है।

कुंभ राशिफल जून से दिसंबर 2026: करियर (Aquarius Career Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में कुछ समय के लिए चुनौती, तो कुछ समय में अच्छे अवसर ला सकता है। शनि और गुरु के त्रिकोण के प्रभाव से कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना है। ऐसे मेंपदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे किसी बड़े प्रोजेक्ट से लेकर अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकता है। कठिन परिस्थितियों में भी प्रगति के संकेत हैं। 31 अक्टूबर के बाद गुरु के सप्तम भाव में प्रवेश से आत्मविश्वास और बढ़ सकता है, जिससे करियर में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे।

कुंभ राशिफल जून से दिसंबर 2026-आर्थिक स्थिति (Aquarius Finance Horoscope 2026)

आर्थिक मामलों में यह अवधि मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। विदेश या व्यापार से लाभ मिलने की संभावना है। आपको ऋण या वित्तीय सहायता से राहत मिल सकती है। संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। कार्य से जुड़ी यात्राओं के भी प्रबल योग बन रहे हैं। ये यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं।

कुंभ राशिफल जून से दिसंबर 2026- व्यापार ( Aquarius Business Horoscope 2026)

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय विस्तार का अवसर दे सकता है। नए बिजनेस की शुरुआत संभव है। प्रतिस्पर्धा के बावजूद स्थिति नियंत्रण में रह सकती है। देश और विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। यदि किसी विरोधी या प्रतिस्पर्धी से परेशानी चल रही है, तो आप सफल हो सकते हैं।

कुंभ राशिफल जून से दिसंबर 2026- वैवाहिक और पारिवारिक जीवन (Aquarius Marriage & Relationships Horoscope 2026)

पारिवारिक जीवन में सौहार्द और खुशहाली बनी रह सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य, जैसे विवाह, संतान सुख, वाहन या संपत्ति से जुड़ा शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। साल के अंतिम महीनों में आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। धार्मिक स्थलों की यात्राओं के योग बनेंगे, जो मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोगों के बीच सम्मान बढ़ सकता है।

कुंभ राशिफल जून से दिसंबर 2026- शिक्षा (Aquarius Education Horoscope 2026)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है। हालांकि सफलता के लिए मेहनत और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा।