Aquarius Monthly Horoscope August 2026: ज्योतिष शास्त्र अनुसार अगस्त 2026 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने ग्रहों के बड़े परिवर्तन आपके करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालेंगे। आपको बता दें कि 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश होगा। वहीं 2 अगस्त को मंगल का मिथुन राशि में गोचर करेंगे। साथ ही 5 अगस्त को बुध का कर्क राशि में प्रवेश और 17 अगस्त को सूर्य का अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश आपके जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे।
इसके साथ ही इस महीने बुधादित्य राजयोग, गजकेसरी राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग और हंस राजयोग का शुभ प्रभाव भी कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने का संकेत दे रहे हैं। हालांकि जन्मकुंडली की दशा और ग्रह स्थिति के अनुसार फल में अंतर संभव है। ऐसे में आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है अगस्त का महीना…
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सोची हुई योजनाएं होंगी सफल
अगस्त का महीना नौकरीपेशा लोगों के लिए उन्नति के अवसर लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में मिथुन राशि में मंगल का गोचर आपके पंचम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे नई योजनाओं पर तेजी से काम करने का अवसर मिलेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिलने की संभावना बन सकती है।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 अगस्त के बाद कर्क राशि में बुध के प्रवेश से बुधादित्य राजयोग बनने पर कार्यक्षेत्र में आपकी डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश साझेदारी और प्रोफेशनल संबंधों में नई जिम्मेदारियां दे सकता है। महीने के लास्ट सप्ताह में कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन उसका लाभ भी मिलेगा।
5 अगस्त को बुध करेंगे कर्क राशि में प्रवेश, मिथुन, कर्क, तुला और कन्या राशि पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव
फंसा हुआ धन मिल सकता है
व्यापारियों के लिए अगस्त लाभदायक साबित हो सकता है। नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा और पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। महालक्ष्मी राजयोग आर्थिक मामलों में राहत देने का काम करेगा। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना रहेगी और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं।
हालांकि महीने के बीच में बड़े निवेश करते समय पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें। साझेदारी में कारोबार करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। ऑनलाइन, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।
पेट और गले से संबंधित परेशानी हो सकती हैं
स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण मानसिक तनाव और अनियमित खान-पान से बचना होगा। मंगल का प्रभाव ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन जल्दबाजी छोटी-मोटी चोट या थकान का कारण बन सकती है।
हंस राजयोग का सकारात्मक प्रभाव मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। योग, प्राणायाम और पर्याप्त नींद लेने से पूरे महीने फिट महसूस करेंगे। मौसम बदलने के कारण पेट और गले से जुड़ी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें।
छोटी-छोटी बातों पर बहसबाजी से बचें
वैदिक ज्योतिष अनुसार 17 अगस्त के बाद सूर्य का सप्तम भाव पर प्रभाव वैवाहिक जीवन में कुछ अहम चर्चाओं का समय ला सकता है। जीवनसाथी के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना जरूरी होगा। छोटी-छोटी बातों पर अहंकार से बचेंगे तो रिश्ते और मजबूत होंगे।
गजकेसरी राजयोग पारिवारिक सुख और रिश्तों में मधुरता बढ़ाने का संकेत दे रहा है। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना भी बन सकती है। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या किसी शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।