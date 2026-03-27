Monthly Horoscope April 2026 (मासिक राशिफल अप्रैल 2026): अप्रैल का महीना ग्रहों की स्थिति के हिसाब से काफी खास माना जा रहा है। इस माह शुक्र और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका असर हर राशि के जातकों के जीवन में देखने को मिलने वाला है। बता दें कि 14 अप्रैल को सूर्य उच्च हो जाएगा, क्योंकि वह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में वह शुक्र के साथ युति करके शुक्र आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही 19 अप्रैल को शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करेगा, जिससे कुछ राशियों को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा 11 अप्रैल को शनि उदय होगा। 10 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि और 30 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे वह मीन, सूर्य और बुध के साथ युति करेंगे।

अप्रैल का महीना सभी राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव और परिणाम लेकर आने वाला है, जहां कुछ लोगों को सफलता और नए अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ को धैर्य और सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का अप्रैल माह का मासिक राशिफल

मेष राशि मासिक राशिफल (Aries Monthly Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला रहेगा। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल अब मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप कई क्षेत्रों मं लाभ कमा सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप बिना रुकावट हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रिश्तों में भी तालमेल बेहतर रहेगा और कुछ लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना सकते हैं। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है।

वृषभ राशि मासिक राशिफल (Taurus Monthly Horoscope)

वृषभ राशि के लिए अप्रैल प्रगति और सकारात्मक बदलाव का समय है। इस माह सूर्य, गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातक अपनी एक अलग पहचान बना पाने में सफल हो सकते हैं। किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। पुराने विवाद सुलझेंगे और निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से चला आ रहा कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। रिश्तों में मधुरता आएगी और जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। छात्रों के लिए यह महीना मेहनत के अच्छे परिणाम देने वाला है।

मिथुन राशि मासिक राशिफल (Gemini Monthly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। रिश्तों में सुधार होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। लेकिन थोड़ा अधिक खर्च हो सकता है। गृहणियों के लिए ये समय काफी अच्छा जा सकता है। छात्रों को भी बेहतर परिणाम मिल सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार का निर्णय सोच समझकर लें।

कर्क राशि मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

कर्क राशि के लिए यह महीना मिश्रित रहेगा। शुरुआत में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अंत में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और रिश्तों में हल्की खटास के बाद सुधार आएगा। आपके मेहनत की सराहना की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। लेकिन बड़ों की सलाह लें और पुरानी गलतियों से सीखें।

सिंह राशि मासिक राशिफल (Leo Monthly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय प्रगति और आर्थिक मजबूती का संकेत देता है। नए अवसर मिल सकते हैं, यात्रा के योग बनेंगे और कुछ लोग नया काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

कन्या राशि मासिक राशिफल (Virgo Monthly Horoscope)

कन्या राशि के लिए अप्रैल सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों में सुधार होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरीपेशा से लेकर बिजनेस करने वाले जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। मानसिक और शारीरिक समस्याओं से निजात मिल सकती है। आप फिट महसूस करंगे। छात्रों को सफलता हासिल हो सकती है।

तुला राशि मासिक राशिफल (Libra Monthly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। खर्च बढ़ सकते हैं और रिश्तों में मतभेद संभव हैं, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति सुधरेगी। धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। माह का पहला सप्ताह रुका और धीमा लग सकता है। लेकिन धैर्य से काम करेंगे, तो सफलता अवश्य मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। माह के मध्य में कुछ यात्राएं कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ लोगों के साथ वाद-विवाद हो सकता है। इसलिए थोड़ा संभलकर रहें। छात्रों के लिए फोकस पूरे महीने संतुलित बना रहेगा।

वृश्चिक राशि मासिक राशिफल (Scorpio Monthly Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए यह महीना सफलता और ऊर्जा से भरा रहेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। इसके साथ ही आप अंदर से फिट और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। इस माह यात्रा कर सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिल सकता है। इससे आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी जाने वाली है। कुछ जातक नया घर खरीद सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

धनु राशि मासिक राशिफल (Sagittarius Monthly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह समय संतुलित रहेगा। शुरुआत अच्छी होगी, बीच में थोड़ी धीमी गति आएगी, लेकिन अंत में फिर से प्रगति होगी। रिश्तों में सावधानी रखने की जरूरत है। यात्रा के लिए माह का आरंभ अच्छा जाने वाला है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये माह अच्छा जाने वाला है। इस माह आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। छात्रों और हाउसवाइफ के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है।

मकर राशि मासिक राशिफल (Capricorn Monthly Horoscope)

मकर राशि के लिए यह महीना उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है। काम का दबाव रहेगा, खर्च बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन मेहनत से आप स्थिति संभाल लेंगे। कार्यक्षेत्र में भी थोड़ा सा संभलकर रहने की जरूरत है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा अधिक प्रेशर हो सकता है। ऐसे में आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। रिश्तों में भी हल्के-फुल्के विवाद हो सकते हैं, जो अस्थायी रहेंगे।

कुंभ राशि मासिक राशिफल (Aquarius Monthly Horoscope)

कुंभ राशि वालों को इस महीने धैर्य रखने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। कामकाज सामान्य रहेगा और रिश्तों में दूरी आ सकती है। कामकाज में आपका प्रदर्शन सामान्य रहने वाला है। पार्टनर के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। रिश्तों में खटास आ सकती है। इस माह आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा। इसलिए किसी भी चीज से ज्यादा लाभ की उम्मीद न करें।

मीन राशि मासिक राशिफल (Pisces Monthly Horoscope)

मीन राशि के लिए अप्रैल मिश्रित परिणाम देगा। कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं और खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन महीने के अंत में सुधार के संकेत हैं। धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कार्यस्थल पर राजनीति और आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आत्मविश्वास थोड़ा कम हो सकता है। भाग्य का साथ कम मिलेगा, इसलिए मेहनत पर भरोसा रखें। फाइनेंस में खर्च बढ़ सकते हैं और बचत पर असर पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।