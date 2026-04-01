April 2026 Monthly Love Horoscope: वैदिक ज्योतिष अनुसार अप्रैल 2026 का महीना लव लाइफ के लिए काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस महीने वृष राशि में मालव्य राजयोग बनाने जा रहे है। आपको बता दें कि यह योग तब बनता है जब शुक्र ग्रह अपनी ही राशि वृष में संचरण करते हैं। ज्योतिष में शुक्र को प्यार, आकर्षण, रोमांस, रिश्तों की मिठास और लगाव का कारक माना जाता है। इसलिए इस महीने वृश्चिक राशि के अविवाहित जातकों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही तुला राशि वाले अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और रिश्ते में एक नई चमक देखने को मिलेगी। वहीं कहीं घूमने जा सकते हैं। आइए जानते हैं अप्रैल माह का मासिक राशिफल…

मेष मासिक लव राशिफल

वृष राशि में बन रहा मालव्य राजयोग आपके अंदर एक अलग तरह का आकर्षण लाएगा। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से 12वें भाव पर बनने जा रहा है। आप पहले से ज्यादा केयरिंग और समझदार नजर आएंगे। इससे आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बेहतर होगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी खास से जुड़ने का मौका बन सकता है। बातचीत से रिश्ता आगे बढ़ेगा और धीरे-धीरे गहराई आएगी।

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वृषभ मासिक लव राशिफल

आपकी ही राशि में यह राजयोग बन रहा है, इसलिए इसका असर सबसे ज्यादा आप पर पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस, आकर्षण और रोमांस तीनों बढ़ेंगे। लोग आपकी तरफ जल्दी आकर्षित होंगे। पार्टनर के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा और रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। सिंगल लोगों के लिए यह समय प्यार की शुरुआत कराने वाला हो सकता है।

मिथुन मासिक लव राशिफल

यह राजयोग आपकी राशि से 12वें भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके मन में छिपी भावनाएं बाहर आ सकती हैं। साथ ही आप अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा साफ सोच रखेंगे। किसी पुराने रिश्ते या पुराने प्यार को लेकर भी सोच सकते हैं। बातचीत और समझ से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा।

कर्क मासिक लव राशिफल

मालव्य राजयोग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपकी लव लाइफ में सुकून और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे। रिश्ते में अपनापन और भरोसा मजबूत होगा। दोस्ती से प्यार में बदलने के भी अच्छे संकेत हैं।

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सिंह मासिक लव राशिफल

यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपका आकर्षण और कॉन्फिडेंस को बढ़ सकता है। साथ ही आप अपने पार्टनर के सामने खुलकर अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे। इससे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। आपके अंदर एक अलग तरह का चार्म देखने को मिलेगा, जो रिश्ते को और बेहतर बनाएगा।

कन्या मासिक लव राशिफल

आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव पर मालव्य राजयोग बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आप पार्टनर के साथ देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही इस समय आपको रिश्तों को समझने और सुधारने का मौका मिल सकता है। आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रिश्ते में जो चीजें पहले क्लियर नहीं थीं, अब धीरे-धीरे साफ होंगी और रिश्ता मजबूत बनेगा।

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तुला मासिक लव राशिफल

शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए इस राजयोग का बनना आपको लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस दौरान आपकी लव लाइफ में रोमांस, खुशी और बैलेंस बना रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और रिश्ते में एक नई चमक देखने को मिलेगी। सिंगल लोगों के लिए यह समय किसी खास से मिलने का हो सकता है।

वृश्चिक मासिक लव राशिफल

मालव्य राजयोग आपकी राशि से सप्तम भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके पार्टनर के साथ रिश्ता और गहरा हो सकता है। साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन ज्यादा महसूस करेंगे। रिश्ते में विश्वास और समझ दोनों बढ़ेंगे, जिससे आप एक-दूसरे के और करीब आ सकते हैं। वहीं अविवाहित लोगों को रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है।

धनु मासिक लव राशिफल

आपकी गोचर कुंडली से मालव्य राजयोग छठे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके रिश्तों में नई शुरुआत आ सकती है। साथ ही अगर पहले कोई दूरी या मनमुटाव था, तो वह धीरे-धीरे खत्म होगा। वहीं पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत बनेगा।

मकर मासिक लव राशिफल

आपकी गोचर कुंडली से मालव्य राजयोग पंचम भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान जो आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। वही यह योग आपकी लव लाइफ को रोमांटिक और मजबूत बनाएगा। आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस रहेंगे और भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। पार्टनर के साथ भरोसा और समझ बढ़ेगी।

कुंभ मासिक लव राशिफल

आप लोगों की राशि से मालव्य राजयोग चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस महीने आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण बढ़ सकता है, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वहीं इस महीने किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर खास बन सकता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय रिश्ते को और मजबूत करने का रहेगा। इन महीने आप कोई वाहन या प्राप्रटी खऱीद सकते हैं।

मीन मासिक लव राशिफल

मालव्य राजयोग आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपकी लव लाइफ में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव दोनों देखने को मिल सकता है। साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और रिश्ते में संतुष्टि महसूस करेंगे। बातचीत और समझ से रिश्ता और मजबूत होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।