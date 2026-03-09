Daily Tarot Horoscope 9 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 9 मार्च 2026): वैदिक पंचांग अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात को 11 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सोमवार का दिन है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज कुछ राशियों के लोगों को निवेश से लाभ हो सकता है। साथ ही देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल।

Sheetala Ashtami 2026 Date: 11 या 12 मार्च कब है शीतला अष्टमी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

मेष राशि (Aries Tarot Horoscope)

टेन ऑफ वांड्स आज जिम्मेदारियों के बढ़ने का संकेत देता है। काम और अपेक्षाओं का दबाव आपको थका हुआ महसूस करा सकता है। ऐसा लग सकता है कि आप सब कुछ अकेले संभाल रहे हैं। आज जरूरी है कि अपनी प्राथमिकताओं को तय करें, कुछ जिम्मेदारियां बांटें और खुद को आराम का समय दें। संतुलन बनाए रखना ही आज की कुंजी है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

फोर ऑफ कप्स आज मन में थोड़ी उदासी या ऊब का भाव ला सकता है। आपको लग सकता है कि चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहीं, जबकि वास्तव में कुछ अच्छे अवसर आपके सामने मौजूद हो सकते हैं। ध्यान को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मक संभावनाओं पर केंद्रित करें। आभार और नई दृष्टि से सोचने से ऊर्जा वापस मिलेगी।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

थ्री ऑफ कप्स मिथुन राशि के लिए खुशी, जश्न और दोस्तों के साथ समय बिताने का संकेत देता है। आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है या किसी छोटी उपलब्धि का जश्न मनाने का मौका मिल सकता है। अपनों के साथ हंसी-खुशी के पल बिताना मन को हल्का और सकारात्मक बनाएगा।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

पेज ऑफ कप्स कर्क राशि के लिए भावनात्मक संदेश या नई प्रेरणा का संकेत देता है। कोई दिल को छू लेने वाली खबर या बातचीत सामने आ सकती है। यह दिन रचनात्मकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी अनुकूल है। अपने दिल की आवाज सुनें और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

द हर्मिट आज थोड़ी एकांतता और आत्मचिंतन की ओर संकेत करता है। आप भीड़-भाड़ या सामाजिक गतिविधियों से थोड़ा दूर रहकर खुद के साथ समय बिताना चाह सकते हैं। यह समय अपने विचारों को समझने, भविष्य की योजना बनाने और आंतरिक शांति पाने के लिए अच्छा है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कन्या राशि के लिए स्पष्ट सोच और मजबूत निर्णय क्षमता का संकेत देता है। आज तर्क और समझदारी के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। बातचीत या किसी महत्वपूर्ण निर्णय में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखें। संतुलित और तार्किक दृष्टिकोण से स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

क्वीन ऑफ कप्स तुला राशि के लिए भावनात्मक संवेदनशीलता और सहानुभूति बढ़ने का संकेत देता है। आप दूसरों की भावनाओं को अधिक गहराई से समझ पाएंगे। हालांकि दूसरों का सहारा बनते समय अपनी भावनात्मक जरूरतों का भी ध्यान रखें। रचनात्मक या सुकून देने वाली गतिविधियां मन को शांति देंगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आज किसी विवाद या मतभेद की स्थिति का संकेत देता है। अहंकार या अपनी बात साबित करने की कोशिश से रिश्तों में तनाव आ सकता है। बेहतर होगा कि अनावश्यक बहस से बचें और सोच-समझकर प्रतिक्रिया दें। कभी-कभी शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

द मैजिशियन धनु राशि के लिए आज मजबूत मैनिफेस्टेशन ऊर्जा का संकेत देता है। आपके पास अपनी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। अपने विचारों और प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित करें। आत्मविश्वास और स्पष्ट लक्ष्य आपको सफलता के करीब ले जा सकते हैं।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

ऐस ऑफ कप्स मकर राशि के लिए भावनात्मक नई शुरुआत का संकेत देता है। यह किसी नए रिश्ते, दिल के घावों के भरने या भावनात्मक खुलापन आने का समय हो सकता है। खुद से प्रेम करना और पुरानी भावनात्मक रुकावटों को छोड़ना आज आपके लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

द टॉवर कुंभ राशि के लिए अचानक बदलाव या किसी चौंकाने वाली सच्चाई के सामने आने का संकेत देता है। शुरुआत में यह स्थिति अस्थिर या चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन यह बदलाव पुराने और गलत ढांचे को तोड़कर नई शुरुआत का रास्ता बनाता है। धैर्य रखें—यह परिवर्तन आगे चलकर बेहतर दिशा देगा।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

द हर्मिट मीन राशि के लिए आध्यात्मिक चिंतन और आत्ममंथन का समय दर्शाता है। आज आप थोड़ा एकांत चाह सकते हैं ताकि अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकें। ध्यान, प्रार्थना या शांत समय बिताना आपके लिए लाभदायक रहेगा। भीतर की शांति ही आपको सही मार्ग दिखाएगी।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।