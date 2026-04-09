Aaj Ka Tarot Rashifal 9 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 9 अप्रैल मार्च 2026): आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि रात 9 बजकर 19 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज मूल, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ परिघ, शिव योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज का दिन सभी राशियों के लिए मिश्रित संकेत लेकर आया है। कुछ लोगों को आर्थिक सतर्कता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी, जबकि अन्य को सफलता, नए अवसर और आत्मविश्वास का अनुभव हो सकता है। कहीं नई शुरुआत के संकेत हैं तो कहीं आत्मनिरीक्षण और पुरानी आदतों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। रिश्तों में संवाद और समझ बढ़ाने पर जोर रहेगा। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष राशि (Aries Tarot Horoscope)

आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खर्चों को लेकर चिंता बढ़ सकती है या संसाधनों की कमी का अहसास हो सकता है। यह स्थिति अस्थायी है, इसलिए घबराने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा। भावनात्मक रूप से थोड़ी असुरक्षा महसूस हो सकती है, लेकिन आसपास ऐसे लोग और अवसर मौजूद हैं जो सहायता प्रदान कर सकते हैं। अनावश्यक खर्च से बचें, बजट की समीक्षा करें और भविष्य की योजना बनाएं। छोटे-छोटे संतुलित निर्णय आगे चलकर स्थिरता लाने में मदद करेंगे। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

द डेविल कार्ड संकेत देता है कि आप किसी आदत, डर या सोच के कारण खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। यह समय है यह पहचानने का कि कौन-सी चीजें आपकी प्रगति को रोक रही हैं। भावनात्मक रूप से इच्छाओं या चिंताओं का दबाव बढ़ सकता है, जिससे निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है। अति से बचें और संतुलन बनाए रखें। आज आत्मनिरीक्षण करने से आपको स्पष्टता मिलेगी। सकारात्मक बदलाव की दिशा में छोटा कदम भी महत्वपूर्ण होगा। नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर सकारात्मक विकल्प चुनने पर स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्राप्त होगी।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज सफलता और सम्मान का दिन हो सकता है। आपके प्रयासों की सराहना होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाल की उपलब्धियों से प्रेरणा मिलेगी और आप खुद को मजबूत स्थिति में पाएंगे। यह समय नए विचार प्रस्तुत करने और पहल करने के लिए अनुकूल है। दूसरों का समर्थन भी मिल सकता है। भावनात्मक रूप से संतोष और उत्साह बना रहेगा। हालांकि सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना जरूरी है। आपका आत्मविश्वास आगे और अवसरों के द्वार खोल सकता है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। किसी बात से मन आहत हो सकता है या निराशा का अनुभव हो सकता है। यह कार्ड आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने की सलाह देता है। मन की बात दबाने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना राहत देगा। यह समय आत्म-देखभाल का है। चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी और स्पष्टता प्रदान करेंगी। धैर्य और करुणा से काम लेने पर भावनात्मक संतुलन वापस मिलेगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

नई शुरुआत और आर्थिक अवसर का संकेत मिल रहा है। कोई नया प्रस्ताव या विचार भविष्य की स्थिरता का आधार बन सकता है। आप प्रेरित और आशावादी महसूस करेंगे। यह समय करियर या वित्तीय योजना पर ध्यान देने का है। छोटे कदम भी आगे चलकर बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। जमीन से जुड़े रहकर काम करें और अवसरों को पहचानें। धैर्य से आगे बढ़ने पर स्थायी लाभ मिलेगा।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

नई शुरुआत और उत्साह का दिन है। आप किसी नए अवसर की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जिज्ञासा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। यह समय बदलाव को अपनाने का है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। नए अनुभव आपको सीख देंगे और आगे बढ़ने का मार्ग खोलेंगे। खुला दृष्टिकोण अपनाने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आत्मविश्वास के साथ यात्रा शुरू करें।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

भावनात्मक रूप से मधुरता और संवेदनशीलता बढ़ेगी। कोई अर्थपूर्ण बातचीत या भावनात्मक प्रस्ताव मिल सकता है। रिश्तों में गहराई आएगी और दिल की बात साझा करने का अवसर मिलेगा। यह दिन रचनात्मकता और प्रेमपूर्ण ऊर्जा से भरा रहेगा। भावनाओं को व्यक्त करने से सामंजस्य बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। दिल की आवाज सुनना आज लाभकारी रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

नेतृत्व और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। यह समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करेगी। साहस और स्पष्ट दृष्टिकोण से प्रगति होगी। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज कुछ मतभेद या प्रतिस्पर्धा सामने आ सकती है। छोटी बहस या विचारों का टकराव संभव है। भावनात्मक रूप से बेचैनी महसूस हो सकती है। यह समय धैर्य बनाए रखने का है। अनावश्यक विवाद से बचें और सहयोग का रास्ता चुनें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से तनाव कम होगा और स्थिति आपके पक्ष में आएगी।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आशा और सकारात्मकता का संकेत है। आप मानसिक रूप से हल्का और शांत महसूस करेंगे। तनाव कम होगा और भविष्य को लेकर विश्वास बढ़ेगा। यह दिन आत्म-देखभाल और चिंतन के लिए अनुकूल है। अपने सपनों पर ध्यान दें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आती दिखेंगी।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति हो सकती है। किसी निर्णय को लेकर स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है। भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी। जल्दबाजी से बचें और स्थिति को समझने का समय दें। अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। समय के साथ सच सामने आएगा। धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

खुशी और भावनात्मक संतोष का दिन है। परिवार और प्रियजनों के साथ सामंजस्य रहेगा। सकारात्मक माहौल बनेगा और मन शांत रहेगा। रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। यह समय आभार व्यक्त करने और खुशियों को साझा करने का है। भावनात्मक संतुलन से दिन सुखद रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।