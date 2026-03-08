Daily Tarot Horoscope 8 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 8 मार्च 2026): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। आज स्वाति और विशाखा नक्षत्र के साथ व्याघात के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आज रंग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज कुछ राशियों पर राधा-कृष्ण की विशेष कृपा हो सकता है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि इनके जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मेष राशि के लिए आंतरिक उलझन और निर्णय में हिचकिचाहट का संकेत देता है। किसी फैसले को टालने की प्रवृत्ति हो सकती है क्योंकि दोनों विकल्प चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं। अधिक सोच-विचार मानसिक थकान बढ़ा सकता है। आज सलाह है कि भावनात्मक उलझन से बाहर निकलकर तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों की सुनें। स्पष्ट निर्णय लेने से आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

पेज ऑफ पेंटाकल्स कार्ड वृषभ राशि के लिए नए अवसर की शुरुआत का संकेत देता है। यह मौका करियर, आर्थिक योजना, पढ़ाई या नई स्किल सीखने से जुड़ा हो सकता है। शुरुआत भले ही छोटी लगे, लेकिन इसमें भविष्य में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। धैर्य और निरंतर प्रयास से यह अवसर मजबूत आधार बन सकता है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

द मून कार्ड मिथुन राशि के लिए छिपी भावनाओं और अनसुलझे विचारों को उजागर कर सकता है। आज मन थोड़ा भ्रमित या संवेदनशील महसूस कर सकता है। किसी स्थिति को लेकर मिश्रित संकेत मिल सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचें। धैर्य रखें। समय के साथ सच्चाई और स्पष्टता सामने आएगी।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

जस्टिस कार्ड कर्क राशि के लिए संतुलन और निष्पक्षता का संकेत देता है। किसी पुराने निर्णय या स्थिति को लेकर स्पष्टता मिल सकती है। यह समय ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने का है। जब आप सत्य और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो परिस्थितियां अपने आप संतुलित होने लगती हैं।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

सेवन ऑफ वांड्स कार्ड सिंह राशि को अपने विचारों और फैसलों पर दृढ़ रहने की सलाह देता है। आज आपको अपने पक्ष को साबित करने या किसी चुनौती का सामना करने की स्थिति बन सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखें और शांत तरीके से अपनी बात रखें। अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही आपकी ताकत बनेगा।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

द फूल कार्ड कन्या राशि के लिए नई शुरुआत और संभावनाओं का संकेत है। पुराने डर या सीमित सोच को छोड़कर किसी नए रास्ते पर कदम रखने का मौका मिल सकता है। भले ही पूरी स्पष्टता न हो, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। जिज्ञासा और खुलेपन के साथ नई शुरुआत करें।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

सिक्स ऑफ कप्स कार्ड तुला राशि के लिए पुरानी यादों या किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ाव का संकेत देता है। अतीत से जुड़ी भावनाएं फिर सामने आ सकती हैं। यह समय पुराने अनुभवों से सीखने और भावनात्मक संतुलन बनाने का है। अतीत को सम्मान दें, लेकिन वर्तमान को भी महत्व दें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

द चैरियट कार्ड वृश्चिक राशि के लिए आगे बढ़ने और प्रगति का संकेत देता है। हाल की चुनौतियों के बाद अब दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण से रास्ता साफ हो सकता है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपकी आंतरिक शक्ति आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। फोकस बनाए रखें। सफलता संभव है।

धनु राशि(Sagittarius Tarot Horoscope)

टू ऑफ पेंटाकल्स कार्ड धनु राशि को अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित रखने की सलाह देता है। आज कई जिम्मेदारियां एक साथ संभालनी पड़ सकती हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। संतुलन बनाए रखने से तनाव कम होगा और काम बेहतर तरीके से पूरे होंगे।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

सेवन ऑफ कप्स कार्ड मकर राशि के लिए कई विकल्पों के बीच उलझन का संकेत देता है। कुछ अवसर आकर्षक दिख सकते हैं, लेकिन उनमें वास्तविकता कम हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सोच-समझकर आगे बढ़ें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही विकल्प चुनें।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

थ्री ऑफ पेंटाकल्स कार्ड कुंभ राशि के लिए टीमवर्क और सहयोग का संकेत देता है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। विचारों का आदान-प्रदान और सहयोग आज प्रगति का रास्ता खोल सकता है। सामूहिक प्रयास सफलता को आसान बनाते हैं।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

पेज ऑफ पेंटाकल्स कार्ड मीन राशि के लिए सीखने और नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। यह मौका करियर, पढ़ाई या आर्थिक योजना से जुड़ा हो सकता है। धैर्य और मेहनत के साथ किया गया प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है। आज की छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकती है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।